Cuando los boletines oficiales se convierten

¿Quién no recuerda haber estado viendo una película en el sofá e ir a las carreras al baño durante la publicidad, para volver a sentarse luego ante el televisor preguntándole al resto si se había perdido algo? Impensable poco después, no solo porque cada vez consumimos más las películas en plataformas de pago con el pause a nuestra disposición para estos menesteres, sino también porque la publicidad se alarga tanto que si te descuidas ya no es que te dé tiempo a ir al aseo, sino también a hacer footing, preparar el baño de los niños, sacar al perro o cocinar una paella.

Hoy lo he recordado viendo la comparecencia de Núñez Feijóo en la tele sobre las medidas adoptadas por el covid-19, al hilo de un chiste que circulaba el otro día por las redes en las que uno preguntaba si en el rato que había ido al baño habían decretado algo. Yo tengo un poco esa misma sensación, la de que cada vez que pienso en hacer cualquier cosa, sale alguna restricción o norma nueva que me obliga a cambiar los planes. Y lo que es peor, a casi ni siquiera saber si puedo o no hacerlos, Doga en mano (espero, por cierto, que haya alguien más aparte de mí que a veces lo lea y no se entere. Más que nada para quitarme el complejo de lerda que me está entrando desde que frecuento esta lectura).

Sin ánimo de debatir si las medidas son necesarias, justas, oportunas, adecuadas, etc, etc, etc, que para eso están los expertos, y mucho menos, opinar sobre una decisión que sé complicada, solo decir que hay unas cuantas cosas que me parecen de lo más curiosas.

Porque a ver, lo de las reuniones sociales solo para convivientes... ¿Qué significa exactamente? Ir a los bares y restaurantes está descartado, porque estarán cerrados, y a hacer deporte también, que es individual. Lo único, digo yo, debe ser poder ir al cine, al teatro o a un concierto con quienes compartes cocina, salón y baño. Y me da a mí que ni mucho de eso, porque con un aforo limitado a 30 personas en interior (en Galicia casi descartado el 75 en exterior, que somos muy frioleros y el tiempo no acompaña), pocos espectáculos van a poder hacerse este mes; imposible que sean rentables.

DE HECHO, YA HAN EMPEZADO A CAERSE ALGUNOS ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS para estas fechas, como la representación en A Coruña y Pontevedra de la obra teatral Fariña, dirigida por Tito Asorey y protagonizada por Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Zearreta, Cristina Iglesias y X.A. Touriñán, o los Momentos Alhambra Acustiquísimos, que han decidido posponer los conciertos inaugurales de la nueva edición Atlántica 2020, con El Kanka y McEnroe, para el próximo mes de diciembre en el mismo hall del Auditorio Mar de Vigo.

Otros eventos ya habían buscado fórmulas para su celebración no presencial, y me temo que será la tónica en las próximas semanas con muchos más. Entre los últimos que lo han anunciado, la cuarta edición del SON Estrella Galicia Posidonia, un festivalazo que se ha visto obligado a reinventarse en una experiencia online y offline disruptiva para sumergirse en rincones secretos de la isla de Formentera mientras se disfruta de conciertos inesperados.

Que a mí personalmente me parece de agradecer la buena intención de buscarle un apaño, la verdad, pero... reconozco que me ha hecho más ilusión ver que todavía hay quienes resisten, como la compañía La Estampida, con la compostelana Ana Turpin, en plena gira, o la pandilla de Todopoderosos, que el 16 de noviembre vuelve al Espacio Telefónica de Madrid para hablar de fantasmas, y ha sido ver a Rodrigo Cortés, Arturo García Campos, Javier Cansado y Juan Gómez-Jurado en actitud allá vamos, y darme subidón.

ESPERO QUE PARA ENTONCES YA SEPAMOS MÁS DE ‘REY BLANCO’, el nuevo libro de Juan Gómez Jurado que hoy mismo sale a la venta y que ayer presentó de forma virtual con Mónica Carrillo tras haber estado cinco días firmando 4.000 ejemplares (ahí es nada), para repartir por librerías de toda España.

A estas alturas y conociendo el tema, me apuesto algo que para cuando haga su promo en Galicia, allá por diciembre, la novela tendrá ya encima unas cuantas ediciones y estará entre las más vendidas junto a las dos anteriores, que superan ya el millón de ejemplares y que llevan en esa codiciada lista más de cien semanas seguidas. Ojalá.

AUNQUE ES UNA QUINIELA BIEN FACILONA, LA VERDAD, teniendo en cuenta que Juan es el mayor fenómeno de ventas en la historia del thriller español. Como también es fácil adivinar que desde ayer se irán cayendo muchas actividades, como ya ocurrió con el XVII Concurso de Tapas Picadillo, el más antiguo de Galicia, que había programado el Consorcio de Turismo da Coruña para esta primera quincena en apoyo a la hostelería, y que visto lo visto, ha tenido que ser aplazado.

Las citas que sí se mantienen de momento son las de la programación cultural Presco en A Coruña, (crucemos los dedos), con numerosas actuaciones en plazas de la ciudad. Bueno, eso si no ha cambiado la cosa después de irme al aseo.