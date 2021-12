María Cureses e Raúl Santos gañan o Torrente Ballester da Deputación

A Coruña. María Cureses e Raúl Santos veñen de gañar o XXXIII Premio Torrente Ballester da Deputación da Coruña. Na categoría en lingua galega resultou gañadora a novela Cornucopia, que unha vez aberta a plica resultou ser da autoría de Raúl Manuel Santos Ageitos, de Ribeira e na de lingua castelá resultou galardoada a novela titulada Ni luz ni llanto, que unha vez aberta a plica resultou ser da autoría de María Cureses de la Vega, de Madrid

A concesión do xurado fíxoa pública este venres o deputado de Cultura, Xurxo Couto, acompañado polos comisarios do premio en lingua castelá e en lingua galega, Susana Pedreira e Ramón Rozas. “Hoxe é un día feliz para a literatura deste país e para a literatura en xeral, porque dous novos nomes veñen sumarse á nómina dos Premios Torrente Ballester de narrativa da Deputación da Coruña” asegurou Xurxo Couto, ao tempo que indicou que “este é un un dos premios máis veteranos dos que convoca esta institución e un dos premios literarios máis prestixiados do panorama literario galego”. Neste sentido, os dous comisarios fixeron fincapé en que as dúas persoas gañadoras están comezando no mundo literario.

“Congratulámonos de que a persoa gañadora vaia ver a súa primeira obra publicada grazas a este premio porque unha das vocacións do Torrente Ballester é o de abrir camiños e situar novos nomes no panorama literario” asegurou Ramón Rozas. Pola súa banda, Susana Pedreira tamén se referiu a esta circunstancia asegurando que “o Torrente Ballester descubriu a grandes escritores como Ignacio Martínez de Pisón que gañou hai 30 anos e despois chegou a ser Premio Nacional de Narrativa, e premiou hai 25 anos a Manuel Rivas que tamén foi Premio Nacional de Narrativa, e quen sabe se a actual premiada, María Cureses, seguirá o mesmo camiño”. Preto de 500 obras se presentaron este ano neste concurso. ecg