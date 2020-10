Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, fala no magacine ‘A revista’

Santiago. O espazo da TVG A Revista estará pendente hoxe do inicio da campaña de vacinación da gripe. As rutas dos viños galegos será outro dos temas que se porán sobre a mesa, con Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. En concreto, o magazine dará a coñecer as visitas e actividades que propoñen nestas rutas as denominacións de orixe de Monterrei e Valdeorras, respectivamente, con Argimiro Levoso Touceda, asesor de Adegas Gargalo, e con Joaquín Sánchez, da adega Alan de Val, que conectará en directo desde A Rúa.

O outono tamén é tempo de saborear un dos produtos estrela do noso agro, a castaña. Para saber como está sendo a produción deste ano, o magazine falará sobre a súa colleita con Xesús Quintá, presidente da IXP Castañas de Galicia. Con Óscar Freire, socio da Sociedade Cooperativa Amarelante, tamén se afondará nun proxecto piloto sobre unha bebida derivada da castaña. Amais, un equipo do espazo estará con Quique Piñeiro no seu restaurante compostelán A Horta do Obradoiro, para elaborar unha receita especial. ECG