Culturgal abre unha praza para a dirección artística desta Feira

Santiago. Profesional da xestión cultural, con experiencia en coordinación e dirección artística de proxectos, de equipos humanos, con capacidade de interlocución co tecido artístico e cidadanía, e de cooperación con outras institucións públicas e privadas. Estes son algúns dos requisitos do perfil na convocatoria de dirección artística para Culturgal, a feira da cultura que chega á súa 15ª edición en 2022. A directiva da Feira convida a todas as persoas interesadas a participar nun proceso que se pon en marcha o 11 de abril e rematará o 9 de maio. Culturgal celebrarase en 2022, do 25 ao 27 de novembro en Pontevedra.

A directiva da Feira procura, con este proceso de selección de dirección artística, afondar na viabilidade e mellora dun evento de referencia “que debe estar en renovación constante”. O perfil procurado debe atender ao dobre carácter da Culturgal: por unha banda, como plataforma para o sector e profesionais e, por outra, como festa e encontro para públicos diversos. As bases da convocatoria, que se poden consultar desde o luns 11 de abril en cultur.gal, establecen as funcións da nova dirección que terá que presentar un proxecto de xestión cultural que renove o modelo feiral neste ano 2022, ampliando o perfil das persoas asistentes, incidindo nas sinerxías intersectoriais, visibilizando as diferentes asociacións profesionais representadas na Feira e acadando o máximo nivel de excelencia na programación.

FERIA CULTURGAL. Culturgal está organizada pola asociación do mesmo nome, presidida por Víctor López e constituída en 2010 para dar continuidade e estabilidade a unha feira que arrancara de maneira exitosa en 2007.

Forman parte de Culturgal as asociacións profe-

sionais máis representati-vas do sector: Asociación

Galega de Editores (AGE), Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet), Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi). A Feira conta co patrocinio estable da Xunta de Galicia, Concello de Pontevedra, Ministerio de Cultura e Deporte e Deputación de Pontevedra.

Todas as persoas interesadas na convocatoria deberán acreditar a súa solvencia profesional; valórase a titulación superior universitaria pero non é criterio excluínte se se acredita a experiencia profesional. As bases completas poden consultarse na web do evento e o correo habilitado para enviar as candidaturas é propostas@culturgal.com. A Xunta Directiva da Culturgal quere anunciar o nomeamento o 17 de maio, Día das Letras Galegas. cg