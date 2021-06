Damien Jurado lidera el ciclo de conciertos de Son Estrella Galicia

Santiago El cantautor estadounidense Damien Jurado será una de las grandes estrellas de un programa de conciertos que arrancará en octubre y que permitirá reactivar las salas de conciertos de todo el país con propuestas “reveladoras” y artistas nacionales e internacionales como Fantastic Negrito o Black Lips. Será el 8 de octubre cuando los españoles Biznaga abran en la sala Porta Caeli de Valladolid la oferta preparada por Son Estrella Galicia para 2021-2022 y que podrá ser disfrutada en ciudades como A Coruña, Madrid, Barcelona, Granada y Vigo.

De su mano, con la filosofía de “resistencia contra la estandarización de la música”, se programarán directos de talentos extranjeros como los de Porridge Radio, Lola Marsh, Cloud Nothings, Bombino, Courtney Marie Andrews, Metz, Pearl Charles y The Sadies.

En octubre será el turno del soul y r&b de Michelle David & The True-Tones, que sonará en A Coruña (Garufa Club, día 13) y Madrid (sala 0, día 14), así como de la banda de pop indie inglesa Lola Marsh, que también estarán en la capital (Independance Club, día 26). En noviembre, concretamente el día 10 en el Teatro Lara de Madrid, será el turno del gran plato fuerte de esta oferta musical, la actuación de Damien Jurado, que presentará el disco, The Monster Who Hated Pennsylvania (2021). La española Nuria Graham tocará ese mes en Ourense (Café & Pop Torgal, día 12) y en Vigo (Radar Estudios, día 13). Además, la música de Omara (Bombino) Moctar llegará desde Níger a siete ciudades españolas: Granada (Lemon Rock, día 17), Córdoba (Hangar, 18), Madrid (Café Berlín, 19), Vigo (Radar Estudios, 20), A Coruña (Garufa Club, 21), Ourense (Café & Pop Torgal, 22) y Valladolid (Porta Caeli, 23).

La oferta de noviembre continuará con The Sadies, conocida y veterana banda canadiense de música country y rock, que recalará en A Coruña (Garufa Club, día 20) y Madrid (Independance Club, 21). También con los estadounidenses Black Lips y su garage rock en La Iguana Club de Vigo, el día 24, y con la cantautora de folk indie Courtney Marie Andrews, que estará el 25 en el Café Berlín de Madrid y el 26 en sala Riquela de Santiago. Con el nuevo año, la programación se completará por un lado con el blues del estadounidense Fantastic Negrito (26 de enero en la Sala Upload de Barcelona y 28 en Independance Club de Madrid) y, por otro, con la banda de rock Cloud Nothings, que pasará por las mismas salas pero en fechas diferentes: 25 de febrero en la capital y dos días después en la ciudad condal. Por último, Pearl Charles irán el 25 de febrero a la Riquela y, ya en abril, Metz el día 16 a La Iguana Club de Vigo y Porridge Radio el 21 a Radar Estudios y el 25 al Independance Club de Madrid. Efe