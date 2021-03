David Rubín realizará o cartel da 26 edición do festival de cine OUFF

Santiago. A organización do Festival de Cine de Ourense (OUFF) está traballando arreo para sacar adiante a 26 edición do evento, que terá lugar entre o 24 de setembro e o 2 de outubro de 2021. Este ano a Fundación Carlos Velo, que colaborou nas tres últimas coa Deputación de Ourense, asumirá máis protagonismo na organización do festival OUFF mantendo o mesmo equipo. Agora mesmo estase a traballar para, nos vindeiros días, dar a coñecer as bases da competición de Sección Oficial.

A primeira novidade para este 2021 é que xa temos autor para o cartel: David Rubín. O historietista e animador ourensán, un dos máis prestixiosos do panorama estatal e internacional, será o encargado de facer o deseño e de darlle unha imaxe renovada para a 26 edición do OUFF.

Rubín súmase así a unha longa lista de artistas de Ourense que asinaron o cartel do OUFF. Nos ultimos tempos, o pintor Baldomero Moreiras foi o encargado de deseñar o da edición do pasado ano, a do 25 aniversario; no 2019, Alexandro fixo o cartel da sección Cine e auga mentres que no ano anterior, o deseño recaera no deseñador carballinés Suso Obenza. David Rubín (Ourense, 1977) formouse na EASD Antonio Faílde e colaborou con diferentes revistas; é un autor galego que ven de acadar varios. efe