De aquellos latines venerables

las noticias hoy en día vienen y van en tropel y así se encabalgan unas con otras. Duran lo que un suspiro y son tantas que no podemos valorar su alcance con la debida atención. Una de ellas, tan preocupante como lamentable, ha sido la grave reducción de los estudios de Latín y de Filosofía en el ámbito de la Enseñanza Media, en términos de horarios, cursos y grado de obligatoriedad. Este es un nuevo y disparatado episodio “reformista” de inspiración política que afecta a dos pilares esenciales de las Humanidades.

Hechos como este no son nuevos. Antes contaban con algunas réplicas que encabezaban Fernando Lázaro Carreter y algunos brillantes profesores e intelectuales. Son, creo, el resultado de una inagotable serie de calamitosos ministros y ministras del gremio, de una retahíla de leyes fracasadas, de cierta desidia social y de una cultura general que es puro maquillaje; que enseña enseguida sus vergüenzas y que nos sigue situando en los furgones de cola europeos en los que siempre estuvimos; eso sí, acompañados de Grecia y Portugal.

¿Pueden conocerse buena parte de las lenguas europeas sin saber latín a fondo? No. ¿Pueden enseñarse? No. ¿Hay algún ejercicio intelectual que espabile tantas neuronas como una traducción de latín? Tampoco. ¿Es la filosofía –tan relacionada con el latín– fuente primordial de análisis del ser humano, del mundo, del conocimiento, de los valores y de la existencia? Desde luego. Estas “reformas” emanan de los consejos de ministros o pasan por tal filtro. Recuerden ustedes a los integrantes del actual plantel que nos gobierna y después de haber temblado, échense a reír... o huyan. No sin recordar que el latín ha estado secularmente unido a la Iglesia, y en tal pecado han de llevar ambos su penitencia: dime con quién andas...

Ya los chistes de latín apenas existen. Nuestro conocimiento

–ya escaso– de las lenguas que hablamos –gallego, castellano, inglés incluso– será más deficiente y lo mismo sucederá con nuestra parquedad expresiva. Caerán algo más nuestras menguadas dotes de elocuencia sin esas florecillas retóricas como omnia probate, verbi gratia, verba volant, scripta manent, in vino veritas, ex toto corde, aurea mediocritas y tantísimas otras que la ennoblecen y que se hallan perfectamente recopiladas y explicadas en el utilísimo Diccionario de expresiones y frases latinas, de Víctor –José Herrero Llorente– por no hablar del ya mítico Diccionario latino-español y etimológico, de Raimundo de Miguel. Los diccionarios, ahora, perecen a manos de los móviles, pero no se engañen: no son lo mismo. No. La tendencia del móvil arrasa: la pantallita pisotea la página y la rapidez, la reflexión. ¿Es esto bueno? No lo creo.