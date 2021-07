De creadores e artistas: unha renovación xeneracional da cultura

Os últimos tempos demostran que a cultura galega non está feita de pedra e costume: é unha xanela aberta chea de posibilidade. De ideas ousadas xorden proxectos brillantes. Os seus creadores, xente nova que racha coa herdanza obrigada do exilio, reivindican unha cultura democratizada, anti-elitista e local; encabezando unha renovación que é tan xeneracional como política. Vémolo en tres proxectos galegos de creación recente: a editorial Cuarto de Inverno, a galería Solaina e o espazo Fuck this studio.

Andrea Jamardo e David Cortizo xa traballaban no mundo da edición cando, a finais de 2019, decidiron emprender o seu propio proxecto: unha editorial onde publicar os libros que eles desfrutaban, do xeito que lles parecese mellor. Así naceu Cuarto de Inverno: libros editados en Galicia pero libres de voar alá onde queiran. O seu valor diferencial consiste en publicar só uns poucos libros ao ano, coidados ao detalle. A premisa é sinxela: non publicar ningunha obra que a eles, como lectores, non lle gustaría ler. Entre as súas autoras están Arancha Nogueira, Iria Yáñez, Tamara Andrés ou Teresa Moure.

Algúns libros chegan a eles por premios literarios ou mesmo por confusión. Outros, por encarga. Mais o proxecto debe ser un reflexo da súa propia personalidade: feminista, ecoloxista e na procura constante de mellorar o colectivo. “Distribuímos os libros persoalmente nas librarías porque nos gusta defendelos, ter trato directo cos libreiros. Facer barrio. Para nós, cada libro publicado é unha festa. Pero tamén ten moito de risco e aventura, de renunciar a outras cousas para poder afrontar o gasto”, conta Jamardo.

Na capital lucense, Antía Carreira e Sergio Marey son os creadores dun espazo artístico multidisciplinar. A galería Solaina xorde ante o desexo de non ter que emigrar e poder crear arte aquí, na súa terra. “Galiza ten o dereito de ter arte contemporánea e de desfrutar dela, sen ter que desprazarse a Madrid ou Barcelona”, explica o artista e curador Sergio Marey. A súa razón de ser: unha “cultura machacada” e en proceso de desmantelación, que pedía a berros ser renovada.

Ante a pregunta de se este cambio debe ser xeneracional, Marey alude a que o seu proxecto chega especialmente á mocidade, pero tamén se dirixe a outras idades. “Queremos que vexan o que está a facer a xente nova, que non se queden só co que len nos xornais”, indica. Se visitamos a Solaina, atoparémnos coa obra do artista asturiano Nadie, pezas que xiran ao redor do subconsciente e que representan, se cadra, a esencia da súa galería: un espazo onde dar cabida a tódolos tipos de arte. No seo da galería poderemos atopar actividades como os Berros, recitais de poesía, ou os Panos Quentes, proxeccións de audiovisual.

Ao igual que Solaina, o espazo vigués Fuck this studio é un dos proxectos nados “post-confinamento”. Está dirixido por Andrea Costa, Noemí Parga, Raquel Álvarez, Marta Chamosa e Alicia Tizón, cinco rapazas do ámbito artístico e audiovisual. Fuck this studio xorde un pouco como todo, desa necesidade de facer algo. No seu niño de creación atópanse exposicións variadas, destacando as de ilustración. Nas próximas semanas terá lugar o seu primeiro taller de collage, impartido por Carlos Gallego, ao que poderá acudir “calquera que poida coller unha tesoira”.

Nestes proxectos agárdase superar a función estética como único atributo artístico, entendendo a cultura como unha ferramenta para crear comunidade. “Gústanos mesturar os mundos. Apúntase xente de todo tipo, dende artistas consolidados ata persoas que viviron a Movida, ou xente nova que nunca se interesara na creación artística”, explican as integrantes do estudo vigués. Por suposto, —engade Sergio Marey—, a arte tamén está para xerar pensamento crítico, acción máis que necesaria no seo da sociedade actual.