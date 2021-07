De la honestidad

los viernes toca “tendencias” y yo voy siempre con cierta ilusión (moderada, sí, pero ilusión al fin) a ver cuántas erratas han caído, cuántas pifias he cometido y cuántas han quedado en el tintero. Ya se habrán percatado de que no soy precisamente un optimista, aunque bien quisiera serlo, pero no me dejan ni el tiempo, ni el Gobierno, ni las circunstancias ni las erratas. De estas últimamente voy librando, pero ¡ojo!, no me fío, que luego vienen en manada y es peor. La última y dolorosa, de las que pican con ganas, fue un “sin embrago” en lugar del habitual “sin embargo”; ya ven, una minucia de nada, pero me amargó el frugal desayuno. Les juro que no iba yo conduciendo (lo digo, ya saben, por lo de “embragar”), pero las puñeteras se cuelan por la más mísera rendija.

El caso es que a veces cuanto más se habla de una cosa más difícil resulta dar con ella. Acabo de leer el caso de alguien que experimentó –ahí es nada– una emoción “honesta”. ¿Cómo es ello posible? No lo sé. Yo creo que son ganas de marear la perdiz. Las emociones nos reconfortan o nos desalientan, nos animan o entristecen y punto. Otros hablan de literatura también honesta, como si tal cosa existiese. Se puede escribir con honestidad, pero solo hay dos clases de literatura, la buena y la mala. Lo demás son matices. El Arte y la Ética no hacen buena pareja, con algunas gloriosas excepciones. Con honestidad usted no hace ni un buen soneto, ni un epitalamio, ni un cuento erótico, no señor. Además, sumar el mérito ético al artístico sería un claro caso de monopolio, ¿qué dejan para los demás esos acaparadores?

El caso es que quienes manejan términos de tanto empaque como “honestidad”, con frecuencia no los conocen ni de vista. Tú oyes a un poderoso gobernante que dice “¡Cómo voy yo a indultar a ese! ¡Ni muerto hago yo eso!” Y a los dos días lo tienes firmando el correspondiente decreto absolutorio, tranquilo y fresco como una lechuga, como si de firmar una subvención se tratase. Eso me recuerda a aquel opositor que empezó a leer ante el tribunal su ejercicio escrito y ya en un avanzado estado de excitación frente a lo que sus folios le declaraban, detúvose con perplejidad y, desconfiado, formuló la interrogación retórica: “¿Pero habré escrito esto yo? ¿Yo escribí esto? ¿Yo...? El trance era de tal urgencia que yo hube de recurrir a la conocida estrategia del avestruz: tiré un bolígrafo al suelo y allá que me lancé en su búsqueda amparado por una tan oportuna como amplísima mesa bajo la que pude gatear y desahogarme como en mi más tierna infancia. Del desenlace del trance no me pregunten: después del mal trago que pasé, ¿iba también a recordarlo? Eso sería puro masoquismo.

La honestidad. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban y aquí viene pintiparado el popular símil del rosario de la aurora, señal de un final de violencia y catástrofe generadas en la mismísima iglesia donde ni siquiera el rezo posee garantía pacificadora. Déjense de honestidades. Lo que cuenta en esta vida es que quien aguanta, gana. Bueno, de momento gana palos, pero luego gana. Talmente lo que le ocurrió al monaguillo que, por encargo del cura (que hubo de marchar para atender a un enfermo) tuvo que sustituirlo y predicar el milagro de la resurrección de Lázaro. Cuando la predicación llega al “Lázaro, levántate y anda...” entra veloz el cura y pilla al monago apostillando: “y Lázaro se levantó y andó”. El cura corrige al ya cansado predicador suplente: “¡Anduvo, hombre, anduvo!”. Este, empeñado en no dar su brazo a torcer, replica con buena lógica médica: ”Bueno, sí, claro, anduvo fastidiado los primeros días, pero luego andó”. Ya ven, no hay que perder la paciencia, que luego se van al garete hasta los milagros.