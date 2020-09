De Maeloc al Atlántico: siempre el mar por medio

A MEDIADOS DE LOS AÑOS 70, cuando la Transición puso patas arriba toda la actividad musical de la canción protesta -tema que Sheila Fernández ha volcado en una tesis doctoral recientemente editada-, se fueron debilitando todas las tendencias reivindicativas de Voces Ceibes y del Movimiento Popular de la Canción Gallega (MPCG); pero al mismo tiempo, asistimos a la llegada de nuevos estilos y corrientes interpretativas cada vez más relacionadas con las raíces de tradición gallega y con la entrada de nuevos instrumentos, con una reivindicación más esencialista que literal, con una notable mejoría en la calidad interpretativa de solistas y grupos, y con la etiqueta de “hacemos Galicia”, en fiestas, verbenas, conciertos universitarios, manifestaciones, etc.

Tras la visita de Pepe Ferreirós, y quizá por lo meritorio de mantener vivo y activo el grupo Milladoiro durante más de 40 años; por las múltiples actividades y personas que interactuaron en su grupo y en el nuestro (el Grupo de Cámara de la USC); y por mi relación con ellos como programador cultural en la Universidad, no tuve más remedio que abrir el álbum de los recuerdos y de la propia historia y empezar a transcribir tantas y tantas cosas en común que ellos y nosotros compartimos por aquellos años.

Hace ya más de 15 años que mi grupo tomó la decisión de poner fin a su actividad; siempre pensé que sería un cierre temporal por reformas, pero no fue así. Nos despedimos con la presentación del disco Renacimiento y Barroco (I), de la colección Música Clásica Galega. Pensábamos sacar una segunda entrega pero ni los esfuerzos del rector Senén Barro lograron que nos reuniéramos de nuevo.

Cuando en la primavera del 77 Manolo Arias y José A. Fdez. Méndez y yo, tras unos pocos ensayos, decidimos tocar la Sonata a 3, de Vaquedano en la Iglesia de la Universidad, formalmente, ya como si de un concierto se tratara, marcamos ahí el punto de partida de lo que sería el Grupo de Cámara. Hay que recordar que aún eran tiempos de mucho entusiasmo y de estrecha colaboración entre grupos: así, no es extraño que Méndez pasara temporal y luego definitivamente al nuevo Milladoiro; o que Manuel Arias tocara unos cuantos meses con ellos, cuando aquél se fue a la mili.

Pero aún hay más conexiones en mi recuerdo. Tanto Rodrigo Romaní, como Pepe Ferreirós tocaron, en gira con el Grupo de Cámara, en varias ocasiones, por diversos pueblos y, desde luego, con un balance de recuerdos imborrables para mí.

Otra colaboración que guarda similar relación de grupos es la presencia de la inolvidable Pilocha, que cantó con nosotros varios años, protagonista de nuestro primer disco de Ruada de repertorio medieval (1980) y que había sido copartícipe en la etapa del MPCG de muchas actividades con Rodrigo y Antón Seoane, autor de muchas de sus piezas folk grabadas por ella. Inolvidable su risa y la calidad humana y artística de Pilocha.

En todo caso antes de constituirse el grupo Milladoiro, y desde luego como una premonición, Rodrigo, Antón y Pepe Ferreirós se presentaron en un par de ocasiones en los cursos de extranjeros de la USC, del que yo era docente, haciendo temas, si mal no recuerdo, que luego aparecerían en el LP Milladoiro, disco de mucha calidad y que enseguida se enmarcó en el movimiento “folk celta” que había abierto un año antes Emilio Cao con Fonte do Araño siguiendo una orientación folk más esencialista que literal del uso de la canción gallega y con un arpa tocando/cantando al modo de Alan Stivel.

Creo que el anterior encuentro de Antón y Rodrigo con Ferreiros, y más tarde alternando con su grupo Faíscas do Xiabre, un cuarteto tradicional de Catoira de dos gaitas (excepcionales) y percusión, que recogían la más pura tradición de los grupos populares que hacían los pasacorredoiras o que acudían a las fiestas compostelanas en el siglo XIX, tocando en las calles, acompañando a los cabezudos, o presentándose a los concursos; y el experimento de aquel disco, titulado Milladoiro, desembocó en el gran grupo que con el mismo nombre se presentó en A Coruña en 1979.

No voy a referirme al vuelo que la gaita o la zanfona alcanzarán en estos finales de los 70 como instrumentos de referencia identitaria por excelencia, y de qué manera el abuso que se había hecho durante la dictadura de la música y las danzas con gaita/zanfona había creado en los continuadores de la canción protesta evidentes reticencias. En todo caso, en 1978 la fusión de Faíscas con Rodrigo y Antón, y la aportación de estos dos de gran cantidad de instrumentos ajenos al folklore de Galicia, dio como resultado esa primera referencia de un sonido exclusivamente instrumental, limpio y novedoso como fue A Galicia de Maeloc, en el que participaba Laura Quintillán, una violinista recién llegada de Uruguay, con un sonido muy bello y muy profesional que sin duda afectó muy positivamente en el resultado final de la grabación. El disco venía “reforzado” con las palabras del historiador X.R. Barreiro que con su reflexión sobre el obispo celta-bretón Maeloc, que vino desde Armórica a Galicia con su pueblo en el siglo V, expulsados por los Anglosajones, trayendo el ganado, los muertos y su música, su estilo de vida, y una organización patriarcal y religiosa: sin duda la misma música que escuchamos, al menos como metáfora y homenaje. Es claro que la nueva orientación de los grupos folk, como Milladoiro, y otros que los imitaron, vieron en la búsqueda de la tradición tomada básicamente de los cancioneros y de la propia experiencia andariega de Faíscas un nuevo modo de protestar y de servir a Galicia con música propia, y con sonidos hermanados con el de otros países.

Ha habido en todos esos años importantes cambios y acontecimientos en el seno del grupo, además de los éxitos, los premios, la estancia estable en el mercado internacional, etc.: entre otros, el montaje del Estudio Cormorán, que claramente favoreció los tiempos de ensayo y de grabaciones futuras, bajo la dirección técnica de X.M. Tasende, el violín durante años de Michel Canadá, de Antonio Seijo, y de Harry C. (que continúa hasta hoy); la salida del grupo de Rodrigo Romaní, sustituído durante largo tiempo por Roi Casal con el arpa, o más tarde la despedida de Méndez y de Seoane, creo que un momento clave para el Grupo, para sus arreglos, y su manera de organizarse y para un impulso de querer continuar afrontando los cambios pertinentes.

Milladoiro ha sido y sigue siendo el grupo de referencia folk, ahora –quizá- más libre de protagonismos, que a veces daban la sensación de afectar los directos y las grabaciones (me refiero a arreglos y mezclas), y con muy buenos instrumentistas, como los sempiternos Faíscas do Xiabre (Pepe, Nando Casal y Moncho García), la guitarra de Manú Conde y el violín de Harry C., estos dos últimos ya de segunda generación, junto con un gran teclista y acordeonista como es Manuel Riveiro.

Dados los años que llevo en esto y el afecto que le tengo al grupo me atrevería a cerrar indicando que nada mejor para ellos que la ilusión de seguir, como veo en su último disco Atlántico, en donde, aparte de las ilusiones renovadas, y el proyecto de continuar en movimiento, siguen con la idea de “hacer Galicia”, de mantener e incluso superar la calidad anterior, y de cuidar las relaciones internacionales. Hay una apuesta por hacer también camino y universalizar un sonido que sentimos nuestro, como si nos representara.

Les pediría algo más de relaciones con Portugal (precioso aquel A quinta das Lágrimas) o con Irlanda (hacen magníficamente los temas populares irlandeses), introducir texto cantado..., y que sigáis siendo vosotros mismos, con vuestras grandes virtudes y con vuestras manías, que después de tantos años doy por buenas.

Y tomo prestadas para cerrar las palabras de Álvaro Cunqueiro presentes en este último disco, Atlántico: “Quizás el mar, que tiene en su ronca voz ecos del pasado, del presente y del futuro, nos haya contado, con ayuda del viento, una prodigiosa y verdadera historia”.