De Prada, os e-sports e un concerto de Coque Malla, na ICC Week

Santiago. A literatura foi o tema principal do programa do sábado na ICC Week, que acolleu a charla de Juan Manuel de Prada. O escritor analizou o lugar actual dos escritores nos medios desde a súa posición destes últimos anos, onde decidiu apartarse da exposición mediática, non usar as redes sociais e adicarse a preparar a súa tese doctoral, de 2.500 páxinas e na que afonda nesta reflexión.

Intensamente crítico co presente dos medios, afirmou que o escritor non ten cabida neles porque non hai posibilidade de amosar as súas inquietudes ou as súas reflexións máis alá da actualidade mais candente, ou o debate político máis estridente.

Apuntou que para él, a tecnoloxía permite a liberdade sen mediacións, algo que considera peligroso, e engadiu que as redes sociais xeran moito odio porque se basan na visceralidade.

Santiago Auserón foi o invitado especial do Foro La Región & ICC Week, cunha conversa onde amosou o seu perfil máis íntimo, presentando o seu libro El ritmo perdido.

Fixo un percorrido histórico polos ritmos do mundo e do seu paso por España, e relatou como influíron na grande variedade rítmica que caracteriza ás músicas do país.

Os e-sports tamén foron protagonistas. Algúns dos twitchers, youtubers e xogadores máis populares dos e-sports de España reúnense esta fin de semana en Ourense na Pista ICC Week. Guillem Serna, Photoracertv, Gustingorriz, TheXocolateHD, Eka2310_, Javifabio, Stradi, Kadaras, e FonsoCN acumulan decenas de miles de seguidores nas plataformas de Youtube, Twitch e Tik Tok e participan en actividades con simuladores’.

Coque Malla puxo o peche á xornada no Auditorio Municipal, onde se atopou de novo co seu público. ecg