Deja de ensuciar tu organismo para mantenerte sano

Cuando te compras un coche nuevo te esmeras en conservarlo en buenas condiciones. Le cambias el aceite, le limpias los filtros, revisas las ruedas, los frenos, etc. Y si haces esto por tu coche, ¿por qué no haces lo mismo con tu cuerpo?, sobre todo teniendo en cuenta que es el único que tienes y no tiene repuesto.

Para ayudar a tu cuerpo a mantenerse sano es necesario hacer una detoxificación del organismo con cada cambio de estación, o por lo menos en primavera y otoño.

Nuestros millones de células generan residuos tóxicos ácidos como resultado del metabolismo celular, y el cuerpo tiene una capacidad limitada para neutralizarlos, pero cuando el acúmulo de toxinas sobrepasa esa capacidad, estos residuos se van acumulando alrededor de las células.

El sistema linfático se encarga de transportar los residuos tóxicos hasta la vía venosa para eliminarlos al exterior a través del pulmón, hígado y riñón. Cuando la función de estos órganos depuradores es insuficiente, se produce una autointoxicación por el acúmulo de toxinas, y esto se puede traducir en inflamación, dolor etc.

La situación de acúmulo de residuos tóxicos se ve empeorada por el mal funcionamiento del intestino, tanto si sufre de diarrea o estreñimiento.

¿Qué puedes hacer?

Lo primero, es no seguir ensuciando el cuerpo y limpiarlo de toxinas, y para ello una dieta especifica es una buena herramienta. La dieta debe ser personalizada, aunque como una recomendación general, sería conveniente eliminar de la dieta, durante el proceso de detoxificación los tres grandes blancos: el azúcar, la leche y harina de trigo y los alimentos que los contengan, y restringir la sal.

Además de la dieta, es recomendable el ejercicio físico, y no es imprescindible acudir al gimnasio o salir a correr si no es algo que te guste. Elige una actividad con la que disfrutes y te obligue a mover tu cuerpo como nadar, bailar, caminar, etc.

También es importante el dormir suficiente y con un descanso de calidad para poder regular los niveles hormonales, lo que va a favorecer la memoria e incrementa la creatividad, entre otras cosas. Es conveniente tener en cuenta que la luz azul emitida por dispositivos electrónicos suprime la secreción de la melatonina, y ello impide el descanso nocturno. Mantenlos alejados mientras duermes.

Por último, no olvidar la gestión emocional, ya que una mala gestión de las emociones puede enfermarte tanto como la ingesta de productos tóxicos.

