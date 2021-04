Del semáforo nutricional y los malignos autobots

AÑO 2031. Skynet, el programa militar de inteligencia artificial más avanzado jamás desarrollado, toma consciencia de sí mismo y se hace con el control del armamento nuclear de los EE. UU., activando el protocolo rojo. Se desencadena una guerra nuclear a escala planetaria. La humanidad entra al borde del colapso y sólo unos pocos resisten. Agazapados en búnkeres, túneles y cuevas, los supervivientes se organizan liderados en torno a John Connor. Skynet planea el asalto final a la resistencia. Aparece el primer Terminator de la serie T-800, un androide exterminador programado con un solo fin: la aniquilación de la especie humana.

¿Mola el prefacio, eh? ¡Ja! Mola, porque al fin y al cabo se trata de ciencia ficción, ¿a qué sí? Pues no nos adelantemos tanto porque las puñeteras máquinas malignas ya acampan a sus anchas. Sí, aquí y ahora. Aún va a ser que cuando nos enteremos por fin de que los móviles, las redes, las APPS y los relojes inteligentes lo que esconden en realidad es controlar al milímetro nuestras vidas... ¡a lo mejor ya es demasiado tarde! Pero pongámonos todos cómodos, damas y caballeros, para situarnos en perspectiva.

Semáforo nutricional. Ese dibujito con 5 letras de colorines que van desde la A (muy bueno) hasta la E (muy malo) que luce el etiquetado de muy diversos productos para que sepas si lo que compras es bueno o malo. ¿Genial, no? Además, uno cuenta con el apoyo inestimable de una aplicación-escáner en el móvil que al pasarla por el engendro -¡PII!- te corrobora y amplía dicha información. Así, se nos hace mucho más fácil llenar la cesta de la compra porque, oye, hay mucha grasa hidrogenada por acá y por acullá. Claro, como cada año salen al mercado unos 10.000 productos nuevos plastificados (dato real) ya no sabemos con mucha certeza si las galletas paleolíticas hechas con harina de altramuz y semillas de ajonjolí son dignas del menú de Aristóteles, o por la contra son unos engendros de Satanás en toda regla. ¡¡PII!! Ah, bien, le ponen una “A”: eso significa que estas galletas, aunque más duras que un ladrillo y altamente deshidratantes, hiperglucemiantes y acidificantes para el organismo, ¡¡¡algo tendrán, que son buenas-buenísimas!!! Y para bajar por el gaznate estos mazacotes deshidratados (que necesitan acompañar de 2 litros de saliva para ser deglutidos), nada mejor que un refresquito sin azúcar (pero hasta los topes de ácidos carbónico-fosfórico-benzoico y edulcorantes artificiales) al que el escáner le pone una “B” de notable alto. Fantástico. Genial.

Pero cuando vas a comprar el aceite virgen de oliva -de primera presión en frío- el semáforo te pita una C: un raspadito justito. Eso significa que, claro, como el aceite de oliva es una grasa, y el algoritmo de la máquina lo computa como tal (metiendo a tooodas las grasas en el mismo saco) pues oye, te pone un cuidado-cuidadín que el aceitorro engorda cosa mala y puede acabar atascando el patatamen... ¡¡¡y con las conservas de sardinas en aceite de oliva pasa lo mismo, oiga!!! ¡Diablos! Párate, que al jamón de bellota el escáner le pone una E (caca, culo, pedo, pis), ¡¡¡porque además de grasiento, tiene sodio!!!... Y yo me digo: jooer, la que hemos liado.

Cuidado, que detrás de cada tonto que juega con una pelota hay un señor que antes se la ha vendido. No nos basta con que las pantallitas nos controlen absolutamente la vida en casa, en la calle, en el metro, en el gym, en el excusado, en el catre o camastro, ¡¡¡sino que ahora también en el súper!!! ¿¿¿Pero de verdad nadie se ha fijado que cuando no había máquinas, ni pantallas, ni semáforos, ni escáneres, estábamos todos muchísimo mejor??? ¡¡¡Del coco sobre todo, de coco sobre todo!!!

El márquetin, las pantallas y la desinformación constante nos han acabado de volver gilipollas; y por eso mismo este humilde servidor ni sigue modas, ni tiene el Wallapop, ni el Insta, ni el Periscope... muchas gracias pero no, señor Zuckerberg: conmigo no cuente. Porque se trata de una triste realidad: entre el smartphone, el reloj inteligente, la tele conectada, la Alexa esa que tiene un oído fi-ní-si-mo, y ese engendro limpiador que se activa él solito y te anda sacando fotos por toda la casa adelante (simulando que aspira) gracias a eso, digo, el señor Zuckerberg y sus secuaces saben exactamente cuando te acuestas y te levantas (y con quién), lo que haces por aquí y por acullá, por donde pululas y los pasos que das, lo que comes, lo que vistes, si haces deporte o no, cuáles son tus tendencias en ropa y complementos, ¡¡¡y hasta los pedos que te tiras!!! Y lo peor de todo, es que no estoy hablando en broma. Pero volvamos al semáforo nutricional, venga, que la cosa esta que arde.

Amigos míos: no perdamos nunca ese componente intrínsecamente humano llamado instinto. Paradójicamente, somos el único animal en la Tierra plenamente racional, ¡¡¡pero que hace las cosas más plenamente irracionales!!! Todos los animales sin excepción, salvo nosotros mismos, eligen sabiamente sus alimentos a la hora del yantar; y oiga, ninguno de ellos tiene diabetes, fibromialgia ni arteriosclerosis. Gracias a sus cerebros reptilianos, digo, el menú healthy está a la orden del día. Sólo cuando a los animalillos asilvestrados se les coge y se los civiliza -pasando entonces a ser uno más de la familia, con sus ropajes autorizados para salir a la calle- que es cuando a base de piensos y comida de rancho se nos ponen enfermitos y pierden ese componente ancestral, instintivo (cosa que vuelven a recuperar si les entra el hambre canina). Acaban de salir ahora las croquetas anti-obesidad para nuestros queridos camaradas, los cuadrúpedos, y con más razón que un santo porque los cánidos ya sienten los truculentos efectos colaterales de la industrialización, del cebado calórico y del inmovilismo crónico.

Uno de nuestros parientes más cercanos, el macaco rhesus, se pone diabético y ancho como un tonel cuando lo atiborramos de ultraprocesados (esos mismos a los que el semáforo les da el visto bueno) porque, amigo mío, el sodio, el azúcar y el glutamato es capaz de “resetear” y borrar de un plumazo el instinto ancestral del que goza el mico; y dado que ahora ha dejado de ser un macaco para convertirse en un adicto, el interfecto cae con todo el equipo. Y lo mismo le pasa al orangután, al bonobo y al chimpancé. ¿Conclusión? Si pierdes tu instinto al cambiarlo por un escáner... PIII!... mal te veo, brother.

Tan solo me resta advertir: usted verá lo que hace, compadre. Pero quizás no fuese tan mala idea mandar a freír espárragos al Nutriscore; y de paso, dejar el móvil a un lado mientras uno esta comiendo, y pararse a saborear un poquito lo que nos estamos metiendo en el gaznate (nutrición consciente); o tal vez no sea tan genial eso de ir embobado por la calle sin apartar la mirada de la pantalla ni para cruzar una avenida con 5 carriles (PIII-POOOH-BRUUM!!); o pudiera ser, y digo quizás, que ir al gimnasio con la intención de permanecer con el culo pegado a la máquina tres cuartos de hora -y pico-, no para hacer ejercicio sino para seguir idiotizado con la puñetera pantalla, tampoco sea la más brillante de las rutinas; y en cuanto al sónar para ir haciendo el indio por el súper adelante, mejor no hablemos que me entran los calores. Más recuerden vuesas mercedes -sobre todo los más yogurines- que existe una cosa muy rara pero harto interesante llamada libro, que se abre justo por la mitad (igual que el ordenata, oye) y sirve para sustituir muy adecuadamente a la puñetera luz-azulada que emite el cristal (que roba el sueño al inhibir la secreción natural de melatonina) y que asimismo cuenta con la inestimable ventaja de cultivar y relajar mente a partes iguales.