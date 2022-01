Delgado Gurriarán xa no Álbum de Galicia

A primeira entrada do ano do Álbum de Galicia, iniciativa dixital do Consello da Cultura Galega (CCG) é para Florencio Delgado Gurriarán (Vilamartín de Valdeorras, 1903- Fair Oakes, USA, 1987), figura á que se lle dedica o Día das Letras Galegas. Xosé Ramón Fandiño asina a entrada deste avogado, galeguista e poeta exiliado en México.

Naceu o 27 de agosto de 1903 en Córgomo (Vilamartín de Valdeorras). Como seu pai era perito agrícola e funcionario do Ministerio de Fomento viviu en Ourense, Palencia e Valladolid, onde estudou Dereito entre 1918 e 1924. Rematada a carreira e cun novo destino do pai na Coruña, a familia instálase en Córgomo e Florencio decide preparar oposicións a rexistrador da propiedade. Estudos que abandona cedo para traballar como avogado no Barco e a colaborar nos xornais El Heraldo de Galicia, de Ourense, e en A Nosa Terra. Acadada unha notable sona como avogado e como poeta.

Afiliouse ao Partido Galeguista onde xogou un papel activo e moi comprometido, sobre todo, coa defensa do idioma. Unha militancia que ao estalar a Guerra Civil fixo que estivera agochado en varios lugares de Valdeorras e Valladolid. En outubro do 1936 foxe a Porto onde colle un barco para Bordeos. De alí trasládase a París ata xaneiro de 1938, cando pasou á Barcelona republicana para formar parte da Subsecretaría de Armamento e despois logo no Servizo de Información Periférico do Estado Maior do Exército de Terra. Alí participa na organización da evacuación de refuxiados políticos e mantén o seu compromiso coas letras con colaboracións en varias publicacións. En 1939 exiliouse en México, país no que seguiu loitando polo ideal galeguista como creador das revistas Saudade e Vieiros, fundador do Padroado da Cultura Galega e como representantede Galeuzca en México.

A segura Fandiño na súa entrada que os vértices da súa poesía arredor de tres eixes temáticos e estilísticos: “a obra lírica e sensual de Valdeorras, compilada no libro Bebedeira; a poesía de loita e defensa da lingua galega e belixerante contra o fascismo, que se publicou sobre todo en Nueva Galicia e se recolleu no libro O soño do guieiro. O terceiro eixe é o da poesía crioula recollida nas revistas Saudade e Vieiros e no libro Galicia infinda, na que mostra a súa admiración pola realidade mexicana, e a capacidade da lingua galega para dialogar cun sistema literario tan diferente como o mexicano”.

A obra publicada por Delgado Gurriarán complétase coas súas traducións da poesía francesa ao galego. En 1982, el mesmo recoñecería: “Eu, como exercicios para arrequecer o meu pobre vocabulario galego, fixen tantiñas traduzóns, ou máis ben paráfrases, de poemas de sobranceiros poetas franceses”.