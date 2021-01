Dell’Olio nos descubre un nuevo Fellini, revelando su lado más íntimo y acercándonos más a él, en la película

Dirigido por Selma Dell’Olio, cuenta, por primera vez, el mundo invisible, espiritual y sobrenatural de Fellini a través de extraordinarios materiales de archivo inédito, imágenes de sus películas y entrevistas exclusivas.

Profundamente enamorado de la vida, Fellini atravesó su existencia buscando siempre su sentido. El documental investiga en profundidad su pasión por lo que definió como ‘misterio’, el mundo invisible en una búsqueda implacable de otras posibilidades, otras dimensiones, otros viajes y de todo lo que puede hacer volar el espíritu y la mente. A lo largo de la cinta intervienen numerosas voces que arrojan luz sobre el mundo mágico de Fellini, incluidas las de la tarotista a quien siempre consultaba, los cineastas Terry Gilliam (Brazil), Damien Chazelle (La La Land: La) ciudad de las estrellas) o el oscarizado William Friedkin (El exorcista), y los colaboradores y amigos cercanos como Giuditta Miscioscia. El alcance de su obra traspasó los propios límites cinematográficos, alcanzando cotas de grandilocuencia, solo cosechadas por otros maestros del cine como Bergman, Tarkovsky o Kurosawa.

El film, producido en 2020, año del Centenario del nacimiento de Fellini, hace uso de inéditos materiales de archivo de la Rai Teche e Instituto Luce, imágenes de sus películas y entrevistas exclusivas.

‘HOPE’. ¿Qué sucede con el amor cuando a una mujer de mediana edad le pronostican tres meses de vida? Anja (43) y Tomas (59) viven en familia junto a sus hijos biológicos e hijastros pero durante años, la pareja se ha distanciado. Cuando Anja recibe el diagnóstico de cáncer cerebral terminal el día antes de Navidad, su vida se rompe y pone a prueba el amor desatendido.

Llega a los cines Hope, película basada en la historia personal de su directora Maria Sødahl. La cinta, candidata a los premios Oscar por Noruega, está protagonizada por el ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgard (Rompiendo las olas, Melancolía, Chernobyl) y Andrea Braein Hovig, nominada a mejor actriz en los Premios de Cine Europeo 2020.

‘La maldición de Lake Manor’. Samuel es un niño parapléjico que vive junto a su madre Elena en Lake Manor (Torino, Italia), dentro de una mansión alejada de la civilización. El chico ha recibido órdenes de no abandonar nunca su casa, por lo que se siente seguro pero algo frustrado y oprimido. Su situación cambia cuando llega Denise, una ayudante adolescente que le ayuda a cambiar su punto de vista sobre la relación que le une con su madre. Sin embargo, Elena hará todo lo posible por impedir que su hijo se vaya de su lado, algo que confunde tanto a Denise como al propio Samuel, que sospecha que su madre oculta algo.

Nueva película del director especializado en terror Roberto de Feo (Ice Scream). Protagonizada por Francesca Cavallin (I babysitter), Gabriele Falsetta (Mujer y marido), Justin Korovkin (The book of vision) y Maurizio Lombardi (The New Pope), la cinta participó en la sección oficial del Festival de Sitges.

‘El profesor de persa’. Vadim Perelman (Casa de arena y niebla, La vida ante sus ojos) vuelve con una historia donde la fabulación y la inventiva es (como en La vida es bella) una herramienta para la supervivencia. En este caso la de Gilles, que en la Francia de 1942 es enviado con otros judíos a un campo de concentración y consigue evitar la muerte diciendo que no es judío sino persa. Un salvoconducto que se le complica cuando un oficial del campo le pide que le enseñe el idioma persa, que Gilles tendrá que inventarse de la nada. Una amistad va naciendo, pero también una maraña de sospechas se levantan.

Basada en el relato breve Erfindung einer Sprache, de Wolfgang Kohlhaase, El profesor de persa es una historia de astucia y artimañas, que permiten a los soldados capturados sobrevivir al encarcelamiento en manos del enemigo. Este interesante drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial tuvo su estreno en la sección Berlinale Special durante la 70ª edición del Festival de Cine de Berlín.

‘una luz en la oscuridad’. Marta Borrell, una joven de 16 años, protagoniza el documental Una luz en la oscuridad, una cinta dirigida por José M. Borrell y que aborda en primera persona las necesidades y carencias educativas de las escuelas africanas. A través de la experiencia de Marta, que viaja de España a Mozambique junto a su amiga Berta tras una charla en su colegio, el documental analiza la causa de los bajos niveles de escolarización en los países en desarrollo y cuáles pueden ser algunas soluciones y mejoras en un futuro cercano.

La cinta se traslada a la pequeña isla de Ibo, donde Marta comparte aula con alumnos nativos y descubre que desde hace años aplican un sistema de educación sostenible basado en la idea de que la limosna o la ayuda gratuita es el peor motor de crecimiento.

A su regreso, Marta expondrá sus reflexiones y experiencia ante la ONU por el Día Internacional de la Educación. Como dijo Nelson Mandela, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.