Demanda pola inclusión da balneoterapia na sanidade

A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, que forma a futuros médicos e divulga as bondades da cura balnearia desde o ano 2010, está a traballar pola inclusión da balneoterapia no Sistema Nacional de Saúde.

Reivindican que a súa aplicación no tratamento e rehabilitación de determinadas patoloxías está demostrada cientificamente a súa efectividade, polo que debera incluirse na sanidade igual que xa se fai noutros países.

A Cátedra vai solicitar, neste senso, o apoio da Consellería de Sanidade para iniciar as actuacións necesarias que permitan a aprobación por parte do Ministerio de Sanidade da inclusión da cura termal no Sistema Nacional de Saúde. Ademais, colaborarase coa Sociedade Española de Hidroloxía Médica, a Sociedad Internacional de Hidroloxía e Climatoloxía Médica (ISMH) e Academia Nacional de Medicina de Francia. Traballarase ademais para que os servizos médicos dos balnearios galegos adapten os seus centros ás aplicacións dos protocolos terapéuticos e rehabilitadores que xa se están a aplicar en Europa.

Actividade da cátedra. Do mesmo xeito, a Cátedra continuará este curso coa formación de futuros médicos na cura termal, realizando varios seminarios en diferentes balnearios da comunidade nos meses de febreiro e marzo do vindeiro ano.

Así, está previsto que acollan esta iniciativa o Balneario de Compostela (Brión), Termas Romanas de Lugo, Augas Santas (Pantón), Arnoia, Laias, Termas de Cuntis, Caldelas de Tui e Mondariz. O alumnado da facultade de Medicina da Universidade de Santiago terá a oportunidade de coñecer os beneficios da hidroterapia en doenzas reumáticas, patoloxías vasculares, enfermidades dermatolóxicas, para tratar a síndrome post-Covid, así como a súa aplicación en pacientes xeriátricos ou mesmo na preparación e recuperación de deportistas de elite.

Asemade, mantén o ciclo “A saúde é o que importa”, para difundir entre a sociedade o valor terapéutico das augas mineromedicinais.