Demos puerta al ‘hater’ que habita en nosotros

Pasamos 144 minutos al día mirando las redes sociales, lo que sería un total de 36,5 días al año y una media de 8,2 años en la vida. Lo dice un estudio de Sigma Dos, del que también se extrae que Whatsapp (94,2%) y Facebook (87,9%) son las favoritas, seguidas por Youtube (70,9%) e Instagram (66,4%), aunque en los menores de 30 años, que además son quienes más tiempo dedican al día (unos 194 minutos), es Instagram la segunda más utilizada seguida de Tik Tok. Por lo visto, los españoles usamos una media de 5 redes de forma habitual, y siete de cada diez, sobre todo los menores de 30, creen que el uso de RRSS puede llegar a ser perjudicial para la salud, pero nunca se han planteado un período de desintoxicación digital.

Nada más lejos que querer abrir un debate sobre las redes a estas alturas, y allá que cada uno establezca su propia relación con ellas, con el tiempo que les dedica, con las cuentas que sigue y cómo las utiliza. A mí, personalmente, me resultan entretenidas, a veces hasta útiles, y en muchas ocasiones detestables, pero también he de decir que cuando es así, bloqueo o dejo de seguir la cuenta, y a otra cosa mariposa. Así de fácil. ¿Para qué perder alguno de los 144 minutos diarios en estar viendo o leyendo cosas que no me interesan?, Y peor aún, ¿para qué perderlo poniendo comentarios hirientes sobre lo que no va conmigo?

Por favor, hay cuentas maravillosas, divertidas, didácticas, interesantes... ¿por qué no nos dedicamos a ellas en vez de criticar (y de paso mejorar su engagement, por cierto) a las que no nos interesan o no nos gustan? Así que, ¿qué tal si tratamos las frustraciones en el psicólogo y le damos puerta de una vez por todas al hater que habita en nosotros?

Para verlo más claro, solo una recomendación. Seguid la cuenta de Mara Jiménez @croquetamente_. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella.

Y YA DE PASO, IGUAL NO ES MALA IDEA APUNTARSE AL RETO #144MinuteChallenge lanzado por Jaguar a raíz del informe de Sigma Dos, en el que precisamente el tiempo es el protagonista, ya que durante 21 días, cuatro personas seleccionadas a través de un concurso nacional realizado en las redes sociales de la marca, invertirán esos 144 minutos a su mayor pasión junto a los embajadores de la campaña.

Así que los amantes de la moda aprenderán los mejores trucos de Juan Avellaneda, los deportistas de Garbiñe Muguruza, los que quieran montar su propio negocio irán de la mano de Kike Sarasola, y los que quieran meterse en la cocina, podrán hacerlo con Paco Roncero.

Una buena alternativa, sin duda, para cambiar minutos en redes por experiencias únicas.

Y siguiendo con el mundo influencer y las RRSS, a la que se dedican por lo visto en España de forma profesional más de 7.500 personas, a mí me sigue pareciendo que una de las mejores promociones del Camino es la que hacen los propios peregrinos que se lanzan a la Ruta de motu propio y lo cuentan de la misma forma, sin necesidad de campaña de marketing detrás. Algunos, a su círculo de amigos haciendo correr el boca a boca, y otros, los más populares, amplificando este mismo concepto con sus seguidores.

Es el caso de los dos últimos en llegar, Lidia Torrent Anca, a la que siguen 247 mil personas y cuya llegada a la praza do Obradoiro hace unos días tuvo más de 15.000 corazoncitos, o el chef José Andrés, que se pasó media ruta haciendo fotos y colgando vídeos, alguno con más de cien mil visualizaciones, y cuya llegada siguieron más de 18.000 en su cuenta de Instagram. Hasta a mí me han dado ganas de hacerlo.