Desayuno antiinflamatorio (I): El naranjazo (zumo de naranja con jengibre)

También soy consciente de que se escuchan sinfín de críticas arguyendo que el zumo de naranja posee mucho azúcar y por lo tanto puede hacernos engordar... ¡y es cierto, de no tomarse como yo advierto! Por ello se muestra la forma adecuada de proceder: el zumo de naranja debe tomarse siempre en ayunas, cuando el depósito hepático de glucógeno está bajo mínimos ; esto servirá para recargar tales depósitos tras una noche entera de ayuno (e idealmente una cena ligera y temprana), puesto que para el hígado la prioridad es siemp re recargar dicho glucógeno antes de convertir los glúcidos en grasas. Es decir: fuera de este horario (el de a primeras horas de la mañana en ayunas) el zumo de naranja y cualquier otro de esta índole debería evitarse porque podría favorecer no solo la lipogénesis (creación de grasa) sino también disparar la acidez del cuerpo. Comencemos :

3. A medida que va saliendo el zumo, mezclamos el jengibre con la cucharilla (CLIN-CLIN) hasta su completa disolución; aunque los principios activos de esta especia (los jengiroles) no son hidrosolubles en agua pura, lo son mucho más en un medio ácido como es el del zumo de naranja debido al ácido cítrico que contiene. IMPORTANTE: la fibra que queda en el exprimidor, se come con una cucharilla antes de beberse el zumo, apartando las posibles pepitas que hayan quedado de por medio: este gesto ralentizará la absorción de los azúcares del zumo, así de como de sus principios activos (polifenoles, vitamina C, etc.).