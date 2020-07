Descienden en Galicia un 22 por ciento las rupturas matrimoniales

··· Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, mostraron disminuciones interanuales respecto al primer trimestre del año 2019. Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 2.880, se redujeron un 13,6 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 7.854, lo hicieron un 16,8 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 4.809, tuvieron una disminución interanual del 9 por ciento, mientras que las no consensuadas, 6.286, mostraron una disminución del 16,7 por ciento.