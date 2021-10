Desde o CPXG rexeitan a petición de revelar as fontes de ‘eldiario.es’

A Xunta de Goberno do Colexio de Xornalistas (CPXG) rexeita o requerimento da xuíza María Cristina Díaz que solicita a eldiario.es revelar a fonte dunha información sobre a relación de bens contidos no Pazo de Meirás. O segredo profesional e a protección das fontes son principios básicos constitucionais sen os que non se podería garantir a liberdade de prensa, mais a súa falta de desenvolvemento legal segue a dificultar o labor informativo. O CPXG solidarízase coa redacción do medio dixital na súa decisión de non revelar as súas fontes. O medio dixital eldiario.es vén de revelar que a maxistrada Díaz, titular do xulgado de instrución número 29 de Madrid, remitiu a finais de setembro un oficio ao seu director, Ignacio Escolar, solicitándolle que “indique o día que tivo acceso ese medio de comunicación ao informe sobre a titularidade dos bens mobles conservados no Pazo(...), a persoa que llo proporcionou e o procedemento ou medio polo que recibiu o devendito informe”. A petición refírese a unha información publicada en decembro de 2020 e pola que a familia Franco se querelou contra a funcionaria que elaborou o inventario, acusándoa dun presunto delito de revelación de secretos. A Fiscalía solicitou o arquivo da causa. O dereito a manter o segredo profesional e a confidencialidade das fontes son uns dereitos básicos sen os que non pode existir un xornalismo libre. A Asociación de la Prensa de Madrid tamén defende ese dereito.