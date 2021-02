‘Desertores do Asfalto’ (TVG) visita hoxe o interior de Ortigueira

Santiago. Televisión de Galicia (TVG) ofrecerá hoxe unha nova entrega de Desertores do Asfalto, un programa que percorre as catro provincias galegas para poñer en valor o mellor de nós mesmos: a cultura popular, a innovación no rural, as tradicións que se mesturan co novo e o día a día na parroquia ou concello dos que decidiron que non ían marchar á cidade.

Nesta ocasión, o espazo presentado por Rocío Barrio achegarase ata Couzadoiro, dúas parroquias que traballan coma unha e que se sitúan no interior de Ortigueira. Alí, a asociación de veciños e veciñas traballa incansablemente por poñer en valor as súas olimpíadas rurais, xa coñecidas mundialmente.

Os desertores desta semana son Mara e Tobias, alemáns que restauraron unha vivenda e que agora venden pan ecolóxico na feira do concello cada semana.

Ademais, Desertores do Asfalto estará tamén co cineasta Quique Otero, que gravou alí Crebinsky, e a súa tía, primeira muller en poñer pantalóns no concello de Ortigueira. Un debuxante de banda deseñada, un labrego, Chemán, o home do tempo de Couzadoiro, e moito máis sorpresas agardan hoxe os espectadores deste espazo de viaxes que acada sona na grella da canle pública galega.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da Televisión de Galicia, o espazo Vivir Aquí lembrará este domingo a importancia das festas dos meses máis fríos do ano, que, malia esta etapa de pandemia chea de restricións, están no día a día dos galegos.

Por exemplo, na gastronomía, agora estaríase celebrando o mes do cocido en Lalín. Os e reporteiros do programa achegaranse á capital do Deza para saber como o viven este ano e tamén para lembrar unha das receitas máis tradicionais deste prato, feita nun dos restaurantes de máis sona da comarca.

Pero hai outros cocidos de sona, como os que fixeron famosos dous personaxes senlleiros da nosa historia: Manuel María Puga y Parga, coñecido como Picadillo da Coruña, e a súa amiga Emilia Pardo Bazán. Coa neta de Puga y Parga, Vivir Aquí recreará estes cocidos literarios.

O cocido dá para moitas propostas, incluídas as máis modernas, como a que fará para o programa o único cociñeiro galego con dúas estrelas Michelín, Javier Olleros, no seu mítico restaurante Culler de Pau do Grove, un cocido para os padais máis innovadores.

A TVG ven de acadar bos datos de audiencia pois medrou segundo sinalan os datos do pasado xaneiro, onde, a canle pública galega, en xeral, tivo un dos mellores números no eido das canles autonómicas estatais, con especial ascenso dos seus espazos informativos. LUIS PLANAS