‘Desmontando Galicia’, esta semana de visita en Baiona

A súa localización privilexiada na boca da ría de Vigo fixo de Baiona, o destino desta semana do programa da TVG Desmontando Galicia, un dos enclaves máis interesantes estratexicamente falando do sur de Galicia.

A vila pontevedresa atesoura unha historia da que poucas vilas poden presumir. O seu sistema defensivo medrou ao longo dos séculos para protexela de piratas e invasións. Hoxe é un patrimonio de grande interese turístico e o espazo da canle autonómica presentado por Isabel Blanco e Diana Nogueira chega para non deixar unha pedra en pé na localidade.

Como foi recibida en Baiona a nova do descubrimento do Novo Mundo? Como aproveitaron o mar para o traballo e o lecer? Como chegaron ata aquí os canóns dun acorazado afundido en Marrocos? Todas estas preguntas atoparán resposta no Desmontando Galicia de hoxe. Baiona, unha vila digna de ser vista, gozada e, como non, desmontada polo programa.

Por outra parte, e tamén na canle autonómica, o magazine A revista estará hoxe en directo con José Antonio Barrio, un dos responsables da organización dunha das citas tradicionais desta data, a Feira dos Santos de Monterroso, declarada Festa de Galicia de Interese Turístico.

A localidade lucense recupera así esta feira, que tivo que ser suspendida o ano pasado pola pandemia do coronavirus, e que inclúe música e obradoiros, ademais do tradicional mercado do feirón.

Outro equipo do espazo conectará tamén en directo desde un cemiterio galego e desde unha florería para dar conta de como está sendo a afluencia nesta xornada festiva dedicada á lembranza dos difuntos.

No estudio do programa, Loly Gómez conversará con Isabel Gallego, neurofisióloga da clínica de HM Hospitais, e coa psicóloga Libertad Culebras para falar da relación que ten o cambio de hora ao horario de inverno e o sono, e de como a pandemia influíu tamén na calidade do descanso dos cidadáns.

Na sección sobre a programación da Televisión de Galicia, asistirán ao programa Susana López e Emilio Guillín, presentadores do magazine Fun polo aire, que en cada emisión está en directo nos puntos de interese do día, e, coma cada luns, A revista ofrecerá a sección sobre sucesos, na compaña do avogado Evaristo Nogueira e a xornalista Patricia Abet, onde comentarán as novas máis salientables dos últimos días.

Outro dos convidados deste luns no programa será o xeólogo Juan R. Miguel Romaní, catedrático emérito da Universidade da Coruña.

Nova entrega de ‘As luces’ na G2. A conversa e a reflexión volven este martes á noite á TVG cunha nova entrega do programa As luces, presentado polo escritor e xornalista Xosé Carlos Caneiro. Nesta ocasión, dialogarán sobre diferentes temas da vida, fronte a fronte, a libreira pontevedresa Mercedes Corbillón e o pediatra vigués Carlos Príncipe.

Trátase de dúas persoas de entrada distantes nas súas ocupacións e momentos vitais pero, seguro, con puntos en común nas súas maneiras de ver a vida.

Ambos os dous manterán unha conversa sobre cuestións polas que comparten interese e baseada nas súas propias experiencias, cuestións que non sobresaen entre os temas da actualidade, senón que forman parte da súa filosofía vital, como os soños, as aspiracións persoais e profesionais ou os fracasos.