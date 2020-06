Devólvense as pezas da mostra ‘Galicia, un relato no mundo’

A Cidade da Cultura de Galicia está a desenvolver os traballos de desmontaxe e devolución das máis de 300 obras expostas na mostra Galicia, un relato no mundo. Todas elas retornan, nesta primeira quincena de xuño, ás súas entidades prestadoras, un total de 60 institucións e 21 coleccionistas de Galicia, o resto de España e outros sete países diferentes: Irlanda, Reino Unido, Italia, Portugal, Arxentina, Cuba e Uruguai.

O conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, visitou onteos traballos de desmontaxe da Santa de Asorey, unha das pezas máis emblemáticas desta exposición, acompañado do director xeral de Políticas Culturais, Anxo M. Lorenzo, e da directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo.

A operativa comezou trala reapertura do Museo Centro Gaiás o pasado mes de maio e efectúase seguindo un programa deseñado polo departamento de Exposicións do Museo Centro Gaiás en colaboración con empresas especializadas no transporte de obras de arte. O obxectivo é que, malia as limitacións na mobilidade global marcadas pola covid-19, todas as obras retornen á maior brevidade ás súas entidades prestadoras, entre as que se atopan institucións do prestixio das universidades de Oxford e Cambridge, o Trinity College, o Museo do Prado ou o Museu Nacional de Arqueologia de Portugal.

Inaugurada no Museo Centro Gaiás en novembro de 2019, Galicia, un relato no mundo pechou oficialmente as súas portas o 12 de abril, pero non recibiu visitas desde o 13 de marzo, día no que a Xunta de Galicia declarou o peche dos museos e outras instalacións como medida de precaución fronte a pandemia. Desde entón, a Fundación Cidade da Cultura contactou con todas as entidades privadas e institucións prestadoras de obra para informarlles de que as medidas sanitarias decretadas obrigaban a aprazar as devolucións, e para agradecerlles a comprensión e confianza ante as excepcionais circunstancias marcadas pola crise sanitaria global.

Ata que os traballos puideron ser retomados, as obras permaneceron en sala, monitorizándose as condicións técnicas (temperatura, humidade...) e de seguridade para garantir a súa conservación nas mellores condicións. A Cidade da Cultura ampliou tamén o prazo do seguro ata o 30 de xuño, sen custe adicional.

Visita virtual en liña. Coincidindo co peche da mostra, lanzouse ademais unha visita virtual á exposición, co obxectivo de achegar os seus contidos a todas as persoas que quedaron sen a posibilidade de descubrir Galicia, un relato no mundo ao vivo no Museo Centro Gaiás. A visita está accesible en liña en cidadedacultura.gal e permite navegar desde o ordenador ou dispositivos móbiles entre as pezas da exposición.