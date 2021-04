Día del Jazz con Carlos Arévalo, Baldo Martínez, Xacobe Martínez Antelo, David Pastor, Carmen Rey y Antonio Serrano

SIN LÍMITE. “El Jazz no es un estilo, es una forma de hacer música, estilos pueden ser el Bebop, el Free Jazz, el Latin Jazz, etc...donde la improvisación y la libre interpretación y en general la libertad, son valores fundamentales. El Jazz es una música que crece bebiendo de todas las fuentes que ayudan al músico a expresarse, por ello ese abanico tan amplio que no pone límites a la imaginación”.

FAMILIA. “A miña primeira lembranza do Jazz así como de moitas outras músicas, foi a través da colección de discos dos meus irmáns maiores. Unha considerable cantidade de vinilos mercados con moito mimo e coidado. V erdadeiras xoias que achegaron a un rapaz de 9 anos o mellor Jazz americano e europeo , e todo misturado co mellor Rock, música sudamericana, música clásica e un longo etc... a miña patria musical son eses vinilos...”

DIRECTOS. “ Encántame a impresión que produce un concerto de Sumrrá para alguén que nunca escoitou Jazz. É algo que disfrutamos moito, porque parece que o público en xeral non entende as posibilidades que ofrece esta música. Para alguén que lle teña medo ó Jazz: Sumrrá”.

BLUES. “ En primera instancia me acerqué al blues y al jazz por mi hermano que es guitarrista y escuchaba estos estilos, más tarde mientras hacía un trabajo en un estudio de grabación conocí a Nani García , hace unos 30 años ya, y me propuso cantar en su grupo; así empezó mi camino en el jazz vocal”.

CARRERA. “Mis discos no son de Jazz, son una fusión de jazz con Soul, primos hermanos. Creo que para adentrarse en el jazz, si no te ha llamado desde el principio, lo mejor es recorrer el camino tal como se ha ido creando, primero el blues, luego dixieland, etc, y si no quieres hacer ese camino, una bonita balada siempre es un buen comienzo, y mejor empezar con los grandes músicos que han ido creando el camino”.

MUJERES. “Mis dos nombres míticos del jazz, como vocalista que soy, son Ella Fitzgerald de la que sigo aprendiendo como solear, y Billie Holiday cuyos cambios melódicos me siguen sorprendiendo. Y los dos menos conocidos también son vocalistas y pianistas ambos, Rachelle Ferrell que tiene muy poco grabado, pero sí podemos encontrar vídeos de ella en directo, y un chico que se llama Jarrod Lawson que hace un estilo de jazz cercano al Soul y es hoy uno de mis cantantes favoritos”.