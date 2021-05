Diane Lane y Kevin Costner protagonizan ‘Uno de nosotros’, un wéstern moderno que fusiona suspense y emociones honestas

En el thriller rural Uno de nosotros, Kevin Costner y Diane Lane dan vida a George y Margaret Blackledge. Hace años, los Blackledge perdieron a su hijo de manera trágica y ese dolor ha permanecido con el paso del tiempo. Son los años 60 y, aunque su vida discurre de manera apacible en un rancho de Montana, los protagonistas de esta historia sienten que deben poner fin a una injusticia que se alarga demasiado. Ese problema es debido a que, desde que falleciera su hijo, apenas han podido ver a su nieto. Y todo, como consecuencia de la nueva y maltratadora pareja de su nuera, que ha pasado a formar parte de una familia que vive al margen de la sociedad en Dakota. Hasta allí acudirán George y Margaret para poner fin a esa situación. Aunque todo irá a peor cuando conozcan a Blanche Weboy (Lesley Manville), la matriarca del clan.

La película está dirigida por Thomas Bezucha (Big Eden, La joya de la familia) y adapta la novela Let Him Go, de Larry Watson.

‘Cruella’. Emma Stone protagoniza la película de Disney Cruell, que explora los rebeldes comienzos de una de las villanas más conocidas del cine y famosa por su elegancia: Cruella de Vil. Ambientada en el Londres de los años setenta, en plena revolución del punk rock, la película muestra a una joven estafadora llamada Estella, así como la serie de acontecimientos que la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse en la estridente y vengativa Cruella.

Dirigida por Craig Gillespie, la cinta promete mostrarnos la transformación en ‘la dama araña’ de un personaje al que esta vez da vida Emma Stone y que está acompañada por Emma Thompson, Paul Walter Hauser y Mark Strong.

‘Siervos’. “Quiero que el público entienda lo fácil que es acabar en el lado equivocado de la historia”, dice el cineasta eslovaco Ivan Ostrochovský, hablando de este film austero, tenso y contundente sobre la relación de la iglesia católica y el régimen comunista en la Checoslovaquia de 1980, estrenado en la nueva sección Encounters de la Berlinale. El dilema de dejarse aplastar o de colaborar con el poder se plasma aquí en la historia de los jóvenes seminaristas Michal y Juraj, que han de decidir si mantenerse fieles a su idealismo, o ceder ante la presión de la vigilancia draconiana impuesta por la policía secreta. Basada en hechos reales y rodada en blanco y negro con actores no profesionales, el filme sirve también cómo la historia puede aportar testimonios recurrentes para advertir sobre las diferentes formas de control de las conciencias: desde la tortura y asesinatos de los regímenes totalitarios a la manipulación y falseamiento de los tiempos actuales.

‘SURCOS’. Dirigido por Julio Mazarico, Surcos es un largometraje de ficción que pone su mirada en cinco historias de personas mayores en tiempos de pandemia. Mari Carmen solo busca un poco de compañía para jugar a las cartas junto a su amiga Miguela. La llegada del Coronavirus y de unas extrañas amigas cambiará su vida. Mara vive con su hija pero en plena pandemia se va de casa para reencontrarse consigo misma. Víctor tiene que cerrar su restaurante durante el inicio de la pandemia, y atender a su madre, que tiene alzháimer. Una casualidad hace que conozca a Juana y Enzo, con los que comparte recetas de tiramisú y mucho más. Satur ha trabajado toda la vida en Bardenas, una tierra dura. En pleno confinamiento, sale de casa para atravesarla en motocultor. Rosa tiene que pasar el confinamiento junto a su nieta Ana, ya que su hija, la madre de Ana, trabaja fuera del país y no ha podido regresar.

‘Gunda’. La última película de Joaquin Phoenix no es clásica ni fácil de ver, pero ese no es su objetivo. Gunda, un documental provegano, intenta convencer al público de renunciar a la carne. Gunda es la protagonista de este tríptico documental en blanco y negro. Cuida de sus hijos, los acompaña en sus descubrimientos y luego se toma un pequeño respiro para recargar energías. Se acerca curiosa a la cámara. ¿Sabe cuál será su destino? ¿Qué es lo que estará pensando? ¿Qué pensará de nosotros? Gunda es una de los varios cientos de millones de cerdos que habitan en el planeta junto con mil millones de reses, representadas en este documental a través de dos vacas, y más de 20 mil millones de pollos. Estén jugando en el barro, sacudiéndose las moscas o buscando gusanos, todos ellos son héroes. Y en esta obra, el ensayista Víctor Kossakovsky se muestra inflexible: después de verla, consumir carne simplemente no es posible.

‘Armugán, el último acabador’. La cinta recupera la figura del acabador, un antiguo oficio común a diversos pueblos mediterráneos y pirenaicos que consistía en la noble tarea de acompañar al convaleciente en el tránsito entre la vida y la muerte. Llamado por diferentes nombres en distintas culturas, atesoraba la sabiduría de saber qué hacer en los últimos momentos, aunque nunca se ha conocido demasiado cómo realizaba esta labor y existe cierto misterio a su alrededor. El filme llega en un momento en el que emerge de pleno la conciencia de la vulnerabilidad y transitoriedad que envuelve nuestra vida.