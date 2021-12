‘Dic, Dac, Docs’, a serie infantil sobre a lingüística galega

O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, presentou a serie documental Dic, dac, docs elaborada por Adarme Visual para o Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021-2022 da Xunta. Valentín subliñou a importancia de “produtos tan coidados coma este” dirixidos á transmisión do galego ás novas xeracións “unha tarefa na que desde a Consellería de Cultura, Educación e Universidade queremos apoiar as familias e a escola”. Xunto co secretario xeral de Política Lingüística participaron na presentación os directores do proxecto Dic, dac, docs, David Hernández e Álex Penabade.

O proxecto é unha serie documental producida por Adarme Visual que pode verse no Portal da Lingua Galega e na canle de YouTube da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Conta co guión de María Reimóndez, a voz en off de María Roja e a música de Iván Blanco.

Dirixida a nenos e nenas de 2 a 7 anos, os cinco breves capítulos que a compoñe teñen a finalidade de facilitar a adquisición de vocabulario en galego. Cada capítulo está dedicado a un tema en específico (a cidade, a horta, a casa, a granxa e os medios de transporte), que será o eixo a través do cal os pequenos descubrirán os elementos e as palabras en galego relacionadas con ese campo. Todos os capítulos están encadrados no ámbito galego e cunha referencia clara á xeografía e á cultura galega.

Dic, dac, docs forma parte do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021-2022. Este fondo é un repositorio de contidos creativos de interese cultural en galego que a Xunta puxo en marcha ao abeiro do Plan de reactivación do sector cultural para ofrecerlle á cidadanía contidos de ocio en lingua galega ao tempo que se apoiaba economicamente ao sector cultural.