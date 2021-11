Diego Murillo Carrasco: una personalidad irrepetible

Pocas personas poseen en sus vitrinas tantas condecoraciones, premios, homenajes, diplomas y distinciones, otorgadas por instituciones de toda condición en Galicia, España y en países europeos y americanos como Diego Murillo Carrasco, una de las personalidades más brillantes en la historia de nuestra tierra, a caballo entre dos siglos. El más reciente ha sido esta semana. La acreditada revista Capital le otorgó en Madrid el reconocimiento al mejor empresario del año, que reconoce la excelencia profesional y el talento nacional.

Aunque extremeño, es gallego por los cuatro costados y pontevedrés de nación. En esta ciudad, tanto él como su familia gozan de extraordinario prestigio personal y profesional. Fundador, director y ginecólogo del Sanatorio Nuestra Señora de la Merced, muchas generaciones de mujeres han dado a luz a sus hijos en un centro de referencia. Querido y respetado, desde muy joven se involucró en la función pública. Su destino estaba marcado por la entrega a los demás.

Fue concejal en el ayuntamiento de la ciudad del Lérez durante doce años, y ocho más ejerció como diputado provincial. En las dos instituciones, las más relevantes entonces en la capital de la provincia, ejerció bajo el principio de servicio a los intereses generales. Andando el tiempo fue elegido por sus compañeros como presidente del Colegio de Médicos, y como consecuencia de su favorable gestión llegó su gran oportunidad, poner en marcha la obra de su vida: AMA, la mutua de los profesionales sanitarios de España, líder en su sector, que partiendo casi de cero alcanzó los más altos niveles y es un referente en Europa y algunos países al otro lado del Atlántico.

En 1996, en un minúsculo local, una oficina alquilada en Madrid con solo doce trabajadores, comenzó lo que hoy es una de las asociaciones que acumula más prestigio en su sector. Cuenta con más de 600 empleados, un centenar de oficinas, 700.000 mutualistas y más de un millón de pólizas contratadas. Una sede social en la capital de España que impresiona, y un prestigio acumulado por la legitimidad del trabajo bien hecho a lo largo de un cuarto de siglo.

La biografía del indiscutible líder Diego Murillo está plagada de éxitos, aciertos y reconocimientos de todo tipo. Tiene bien ganada fama de excelente gestor, alcanzó el triunfo merced a dos principios que inspiran su quehacer diario y considera casi sagrados: honestidad y lealtad. Con fino olfato para acertar en el fichaje de sus más estrechos colaboradores y un acertado nivel de exigencia para el resto de la plantilla, el alma máter de esta institución ha multiplicado lo recibido, implantó normas de conducta ética y eficiente, se adaptó a las nuevas tecnologías y no perdió nunca el sentidiño vital de su alma galaica y su capacidad de sacrificio, que proviene de sus extremeños, tierra de conquistadores.

La capacidad de iniciativa le permitió forjar una entidad multifacética que proporciona a sus asociados desde seguros de automóvil y hogar, pasando por decesos, asistencia familiar, responsabilidad civil con carácter general, viajes y accidentes. Sus seguros de vida y otros de carácter profesional son una parte importante de lo que AMA ofrece a sus asociados. Es una garantía saber que una entidad con experiencia respalda al ciudadano en sus más amplias necesidades.

Dotado de un espíritu empresarial que combina con su humanismo médico, brilla como ejecutivo de alta dirección. Y es en este campo donde aflora una especial sensibilidad. Como presidente de la Fundación AMA, además de ejercer la presidencia de honor de la mutua, Diego Murillo creó becas, estableció premios a mutualistas, otros relacionados con la pandemia y numerosas iniciativas en favor de quienes más lo necesitan y merecen. Esa combinación gestor-humanista es, precisamente, lo que diferencia el espíritu de esta mutua en relación con otras de similar actividad.

Fue elegido por la entonces ministra Ana Mato para formar parte del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, en la brillante etapa aznariana. El resumen de su vinculación con Galicia figura en una publicación de agriculce recuerdo, aquella obra maestra del periodista Enrique Beotas -tristemente fallecido en el accidente del Alvia- colaborador de EL CORREO GALLEGO que en Mondariz, con el aforo a tope, presentó un libro biográfico de Diego Murillo, Honestidad y lealtad, en el que afirma que “Galicia me lo ha dado todo, tanto personal como profesionalmente. En ella he vivido feliz y orgulloso de haber podido llegar hasta aquí, en armonía conmigo mismo, con honestidad, lealtad y trabajo, que es lo que he procurado ejercer a lo largo de mi vida”.

En la presentación de la página web, el presidente de honor de esta compañía señalaba que “estamos presentes en toda España, fuimos pioneros y seguimos siendo líderes en los seguros de responsabilidad civil..., ocupamos también una posición de protagonismo entre las aseguradoras nacionales en otros ramos..., sabemos que el éxito a largo plazo pasa por conseguir la satisfacción de los mutualistas, por eso adaptamos nuestros productos a las necesidades específicas de cada uno”. Y finaliza afirmando que “es esencial la función social y la tranquilidad que aportamos al desempeño personal y profesional del colectivo, eso nos hace próximos y eficientes y nos convierte en una mutua comprometida y consolidada, aportamos confíanza y seguridad a cada profesional sanitario.

Este es Diego Murillo, genio, figura, constancia, humildad y trabajo duro. Un gallego que triunfa. Una personalidad irrepetible, de las que tanto necesita Galicia.