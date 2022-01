Dieta normoglucémica (I)

Resulta un poco intrigante, verdad, sabiendo como se sabe que “los hidratos” son los compuestos energéticos de los que más se usa y abusa en los países industrializados, que las autoridades sigan todavía recomendando una pirámide alimentaria que está a rebosar de “azúcares disfrazados” en forma de sutiles almidones: el grupo de los panes, pastas, arroces y cereales de todo tipo conforma la base principal en la que se sustenta dicho sistema... almidones que no son otra cosa que azúcares disfrazados. Chachi-guachi: o sea que precisamente los comestibles que nunca-jamás hemos probamos a lo largo de nuestra evolución como especie (porque sencillamente no existían) ahora –de pronto y porrazo- constituyen el grueso mayoritario de nuestra alimentación, tanto como un 70% de nuestras calorías totales. Genial. Bravo. Cinco millones de años comiendo frutas, verduras, frutos secos, huevos, carne, pescado y marisco (alimentos todos ellos con un índice glucémico bajísimo) y van ahora y nos dicen que no, que es mejor hincharse a hidratos “complejos” (que es lo mismo que decir concentrados), hiperglucemiantes, cristalizados, más deshidratados que un pedazo de carbón, irradiados y plastificados por los cuatro costados... y así nos va.

Llega un momento en que, haciéndole caso a esta “brillante recomendación”, y con tanto azúcar circulando por la sangre a cada rato, se crea una resistencia celular a la insulina (como hemos visto anteriormente), la hormona encargada de almacenar los hidratos en forma de glucógeno. El mecanismo mediante el cual opera la insulina es de tipo “llave-cerradura”, siendo la insulina una especie de “llave química” capaz de insertarse en su receptor específico (cerradura) situado éste en el exterior de las membranas celulares; es entonces, una vez acoplada la insulina a dicho receptor –clinch!- que la glucosa de la sangre puede acceder al espacio ínter-celular para ser utilizada o almacenada.

Pero con tanto azúcar circulando indolentemente por la sangre, día-noche-noche-día, las células (una vez cubiertas sus modestas necesidades) “se protegen” en cierto modo de tales circunstancias “de superávit” cerrando a cal y canto los mecanismos bioquímicos que permiten reconocer la insulina en las membranas celulares, lo que origina que el azúcar se acumule en el exterior de las mismas y, como toda esa glucosa en exceso no puede excretarse con la orina sin más (porque una vez llega al riñón, se reabsorbe) debe tomar otras rutas bioquímicas, que son básicamente tres:

1/ Convertirse en grasa, la cosa más probable y en cantidades ingentes, además, dada la prolífica capacidad del hígado de sintetizar grasas “de novo” a partir de un exceso de glúcidos; y/o...

2/ Convertirse en azúcares hidrogenados (los famosos polioles o polialcoholes), con el eventual riesgo de sufrir cataratas por aumento de la presión intraocular u otras patologías osmóticas; y/o

3/ Formar los temibles “productos finales de glicación avanzada”, que son una especie de proteínas-chicle sumamente pegajosas y que fomentan la inflamación y el estrés oxidativo (ya vistos) atascando las arterias, desbaratando el colágeno de la piel y favoreciendo el temible Alzheimer... Los productos finales de glicación avanzada se forman en dos fases: en la primera, la glucosa que circula en exceso por la sangre se une a determinadas proteínas y aminoácidos, pero es cuando dicha unión permanece mucho tiempo circulando por la sangre –hablamos del orden de semanas o meses- que comienza a volverse pegajosa in extremis y es cuando llega la segunda fase, la más temible porque ya es un proceso irreversible, donde dichos compuestos se oxidan: ¡Ouch! Aparecen los malignos productos finales de glicación avanzada: una prueba inequívoca de que usted esta envejeciendo a pasos agigantados... acaso, ¿de dónde cree que vienen, esas manchitas pardas en el dorso de la manito, del aire? Encomiéndese entonces a San Judas Tadeo (patrono de las causas perdidas)... porque está usted “glicando”, compadre.

Eso, sin contar con el alto poder adictivo de los azúcares, mayor incluso que el de la cocaína (al menos, en ratas de laboratorio). Las recomendaciones oficiales, pues, con el beneplácito de la industria alimentaria, han convertido a los consumidores en auténticos “yonquis del azúcar”, y de tal forma cada 2 ó 3 horitas necesitamos “nuestra dosis melosa”... ya sea en forma de esas tortitas de arroz deshidratadas (el alimento del Kraken) que disparan la insulina por los aires y te acaban poniendo el trasero del tamaño de Marte; ya sea un buen grolo de refresco de cola (acidosis metabólica furibunda, que te deja los huesos temblando) o ya sea un buen café con leche con 2 ó 3 terrones (uno de los bebestibles más inflamatorios y acidificantes que existen). Fíjese que la proclama establecida de comer 5 ó 6 veces al día les viene como anillo al dedo a los fabricantes de milongas-milongueras para no levantar sospechas entre la cada vez más adicta e hipoglucémica ciudadanía, ávida de azúcares a cada rato. Todo está previsto, Mefisto.

El azúcar está por todos lados, aunque no se vea: formando parte de salsas, yogures, barritas energéticas, jarabes, zumitos detox, cafés para llevar y agitar (un engendro de categoría 7), siropes, refrescos, bebidas deportivas (tiene guasa, el calificativo), potitos para churumbeles, cereales de desayuno, comida enlatada y milongas ultrapalatables. Especialmente nefasto es el azúcar que se aporta en forma líquida (como el jarabe de maíz rico en fructosa, que sirve de ingrediente base para innumerables productos) ya que nuestro metabolismo de primate no sabe procesar tales calorías líquidas, al perder fácilmente “las cuentas”. ¡Amigo! Si no respetas lo que comes, y lo que bebes, después no te quejes.

Salvo raras excepciones, pareciese que el azúcar fuese la nota predominante, en nuestras reiteradas ingestas ultra-procesadas. Por eso tenemos que volver a comprar alimentos frescos y naturales, sin adulterar, para que las células puedan volver a sensibilizarse –y a hacer las paces- con la insulina y la leptina (ambas, reguladores maestras de la saciedad) y para que dichas hormonas puedan volver a hacer bien su trabajo. El azúcar, además, agota los depósitos de cromo del cuerpo, siendo este mineral harto necesario para que la insulina trabaje eficazmente; porque si no hay cromo, tampoco hay “aceite lubricante” que engrase la llave-cerradura de la que antes hablábamos, y si no hay insulina eficiente, nos predisponemos a la larga a sufrir un síndrome metabólico, una obesidad, cuando no una diabetes furibunda.

Por último, y ya para cerrar bien-bien la explicación correspondiente a este 4º mal que asola nuestro tiempo, recordemos el impacto que tiene el azúcar, primero en la flora bucal (sobrecrecimiento de bacterias cariogénicas y levaduras patógenas (como ciertos estreptococos y la puñetera candida); después en el estómago-intestino (alimentando al Helicobacter patógeno o las levaduras patógenas, a las cuales les chifla el azúcar) y, finalmente, una vez ya absorbido ese azúcar en la sangre, en la oxi-inflamación y la acidosis (como hemos visto) y en tooodas las patologías derivadas de estos grandes males (que no son otra cosa que síntomas): caries, obesidad, diabetes, hipertensión, fibromialgia, artritis... y un largo etcétera.

En la próxima entrega de esta saga profundizaremos en el impacto que tienen los distintos alimentos en el –famoso- índice glucémico, así como de las mezclas alimentarias más ventajosas para frenar dicho índice y prevenir, de tal manera, que se desate la maligna hipoglucemia reactiva y las ganas locas de papear a cada rato.