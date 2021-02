Diferentes especialistas reflexionan no CCG sobre cultura e sustentabilidade

Santiago. “Estamos nun momento de urxencia e pensamos que debe ser un momento de reflexión. Sen ela acabaremos volvendo ao modelo do anterior que xa sabemos que non funciona”, afirmou Alberto García, coordinador da xornada Futuros presentes: conversas sobre cultura e sustentabilidade que se desenvolve de maneira telemática desde hoxe.

A cita está organizada pola Comisión técnica temporal de xestión e políticas culturais do Consello da Cultura Galega (CCG) e pon sobre a mesa a pertinencia dun modelo sustentable da man de especialistas como Benito Burgos e de responsables de experiencias pioneiras neste eido como Ugía Pedreira, Miguel Porto ou Oliver Laxe.

Ademais, no marco da xornada presentaranse os avances dun informe sobre sustentabilidade e cultura. Os diferentes relatorios, que foron gravados previamente, publicaranse cada día no web institucional. Alberto García, coordinador desta cita e profesional que leva dúas décadas dedicándose á xestión cultural, afirmou que para el o camiño pasa por ollar en clave de sustentabilidade, de sumarnos ás propostas da axenda 2030 porque “somos un país asociado á cultura sostible, á cultura amador, de base e pensamos que pode ser un campo abonado para sacar unha liña de traballo”.

O programa deFuturos presentes comeza coa conferencia de Jaime Vindel, investigador contratado Ramón y Cajal do Instituto de Historia do CSIC, que baixo o titulo Retos da cultura ante a transición ecosocial pretende servir de marco contextualizador en el proporá unha transición ecosocial a outros modos de vida.

Catro liñas. A primeira mesa é a de economía. Nela estará Lluis Bonet, director do programa de xestión cultural da Universitat de Barcelona, que ofrecerá modelos sustentables rendibles económicamente.

Neste ámbito, presentaranse experiencias de proxectos culturais sustentables en Galicia e debate como o Festival Agrocuir da Ulla, o Cinema Palleiriso, a Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento máis Bosquexo, o festival de debuxo ao natural en Sende.

A segunda das liñas ten que ver coa dimensión social. Nesta área toma a palabra Fran Quiroga, que presentará o avance do informe Cultura e sustentabilidade. Repensando os xeitos de facer cultura, que ofrecerá o estado dun estudo encargado polo CCG para repensar a cultura en clave social e sustentable.

Canda el estará Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial de Lugo que explicará a forma de traballo dos centros lucense que teñen unha planificación e acción cultural moi pensanda na cidadanía.

A dimensión política permitirá ver experiencias de políticas culturais que poñen a vida no centro. Benito Burgos, coordinador cultural do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, ofrecerá un relatorio explicando un novo cambio de modelo, no que se busca poñer a cidadanía no centro da política.

E nesa liña Anabel Gulías explicará o caso concreto do Concello de Pontevedra. Esta mesa conta coa presenza de Julio Gómez, que representa a parte privada, desde unha empresa con criterio de lucro que promove iniciativas sustentables e de implicación social.

A conversa entre o cineasta Óliver Laxe e a profesora do departamento de Economía María do Mar Pérez Fra permitirá poñer sobre a mesa a última das dimensións da sustentabilidade: a ambiental. ECG