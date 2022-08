‘Diluvio’, de Tanxugueiras, sitíuase no número un de vendas en tendas físicas

MÚSICA Tanxugueiras segue a colleitar fitos para a historia da música galega de creación colectiva. O trío de pandeireteiras vén de lanzar o seu terceiro álbum, Diluvio, co que están a percorrer a Península Ibérica na Xira Midas de presentación do mesmo. O traballo, publicado o pasado 29 de xullo, situouse como o máis vendido en tendas físicas na semana do seu lanzamento, quedando por riba de nomes como Beyoncé ou Harry Styles.

O dato, facilitado por GFK e Promusicae (Productores de Música de España), dá conta da boa acollida que recibiu, entre o público, o novo disco das cantareiras, que este mesmo fin de semana recolleron no festival SonRías Baixas o disco de ouro polo seu sinxelo Terra -outorgado no pasado mes de febreiro, aínda que hoxe en día supera os trinta millóns de reproducións na suma das plataformas-.

No cómputo global de vendas físicas e dixitais, Diluvio ocupa a cuarta posición entre un cento de discos, só por detras dos novos traballos discográficos de Bad Bunny, Rosalía e Beyoncé, e por riba de figuras de tirón internacional como C. Tangana, Sebastian Yatra ou Rauw Alejandro.

A lista global de vendas en tendas físicas pódese consultar na web https://www.elportaldemusica.es/lists. ecg