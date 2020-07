Discurso de Carballo Calero na web da RAG para recordar a Rosalía

letras. A Real Academia Galega destacou onte na súa web, co gallo do pasamento de Rosalía de Castro, o discurso de ingreso na Real Academia Galega de Ricardo Carballo Calero. A autora ocupa un espazo privilexiado nos estudos do protagonista do Día das Letras Galegas 2020.

“Carballo Calero contribuíu ao máximo a dar visibilidade á obra de Rosalía de Castro en todos os lugares aos que chegou”, salienta a profesora da USC Carmen Blanco na sección de actualidade da web da institución. Co seu labor crítico, a autora “acadou un significado máis universal e máis canónico”, coincide María Xesús Nogueira, profesora da mesma institución.

A paixón de Carballo Calero pola escritora quizais se deba a que, como el mesmo dixo no seu discurso de ingreso na Real Academia galega, “estudar a Rosalía é nos estudar a nós mesmos”.

Carballo Calero ingresou na Academia o 17 de maio de 1958. Cinco anos máis tarde a institución dedicáballe ese mesmo día a primeira edición das Letras Galegas a Rosalía de Castro, cadrando co centenario da publicación dos seus Cantares gallegos, que Ricardo Carballo Calero considerou “dende a primeira páxina, unha obra mestra de poesía”. ECG