Distingue o Cpeig co seu premio especial a Unicef España, USC e a Trison

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia outorga o Premio Especial da XIV Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia a Unicef España, Universidade de Santiago de Compostela, Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, Mundos Digitales e Trison.

Unha das distincións é para o estudo Impacto da tecnoloxía na adolescencia. Relacións, riscos e oportunidades, elaborado por Unicef España coa colaboración da USC e o CCII, que dirixiu o soporte tecnolóxico do informe.

Inclúe datos estatais e autonómicos e permitiu construír unha fotografía da situación actual, posto que recolle información de primeira man para analizar as tendencias, intereses, oportunidades e preocupacións dos e das adolescentes sobre as tecnoloxías da relación, a información e a comunicación (TRIC).

Coa recollida de datos en institutos de toda España e unha mostra significativa e representativa de 50.000 alumnos da ESO de entre 11 e 17 anos de todas as comunidades, converteuse no maior estudo sobre esta temática en España e a nivel europeo ata a data.

Unicef Comité Galicia presentou o informe cos datos relativos a Galicia o 8 de febreiro no Día de Internet Segura. Segundo o estudo, un de cada catro adolescentes en Galicia usa de forma intensiva e sen supervisión Internet e as redes sociais, e un de cada cinco podería ter un certo enganche aos videoxogos, datos extraídos das opinións de máis de 3.000 adolescentes de 19 centros galegos da ESO.

Na súa viséxima edición, o Cpeig outorga tamén este premio especial ao Congre-

so Internacional de Animación, Efecto Visuales y Nuevos Media Mundos Digitales (https://www.mundosdigitales.org/), que neste 2022 celebrarase do 7 ao 9 de xullo no Palexco da Coruña.

Contará con diferentes presentacións, unha feira de emprego, o Festival Internacional de Cortometraxes de Animación, a entrega do Premio Especial Mundos Digitales 2022 a Paul Franklin, cofundador de DNEG e unha das grandes personalidades da historia dos VFX (efectos visuais), pola súa aportación á industria no campo dos efectos visuais, así como proxeccións e outras actividades.

Como novidade, incluíuse o MD Media Prod Tech Meetup, unha reunión periódica ao longo de 2022 de profesionais destacados da industria da produción de contidos dixitais para o entretemento que compartirán retos, solucións e innovacións tecnolóxicas relevantes para o sector.

Outro dos distinguidos na categoría Premio Especial Cpeig é a empresa coruñesa Trison (con sede en Sada), compañía líder en Europa do sector da integración audiovisual, especializada na dixitalización de espazos para xerar experiencias de cliente únicas a través da integración de sistemas audiovisuais, a creación de contido dixital espectacular e o desenvolvemento de diferentes solucións innovadoras de márketing sensorial e olfativo.

Actualmente, Trison conta con 16 delegacións propias en 13 países de Europa, Asia e América e acaba de inaugurar a súa propia sede no Metaverso, na plataforma virtual de Decentraland.

A noite, a gala máis importante da informática en Galicia celebrarase o 1 de xullo no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago. redacción