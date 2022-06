Santiago. O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o director de Proxección Social da CRTVG, Xaime Airas, presentaron este mércores as cinco pezas audiovisuais sobre a figura de María Casares coas que a Xunta de Galicia leva o legado da artista á pequena pantalla. Os materiais, producidos por Algabaría Animación, emítense desde este mércores na TVG.

O representante da Consellería de Cultura salientou a relevancia deste proxecto, que conta con importantes colaboracións como o actor Francisco Negreira e a actriz Raquel Acuarable, coa voz de Yolanda Castaño e coa música de Gastón Rodríguez.

“Estos pequenos vídeos insírense na programación que impulsamos desde o Goberno galego para celebrar o centenario de María Casares e que representa unha oportunidade extraordinaria para coñecer as diferentes facetas que marcaron a traxectoria dunha actriz universal”, explicou Anxo M. Lorenzo.

Así mesmo, o director xeral de Cultura agradeceu a implicación da Crtvg neste proxecto achegando a través da televisión aos galegos “á figura dunha das grandes imaxes do teatro galego, español e europeo” e darlle á coruñesa a “visibilidade que merece”.

Neste senso, a administración autonómica apoiou a elaboración de cinco pezas que permiten afondar na figura de María Casares dun xeito diferente. Foron realizadas cortando con láser e texturizando a man miles de siluetas coas figuras humanas e de atrezzo que aparecen en escena. Posteriormente, estas figuras foron fotografadas mediante a técnica stop motion para obter a sensación de movemento na pantalla.

Esta iniciativa enmárcase nas diferentes propostas expositivas, editoriais, escénicas e audiovisuais impulsadas polo Goberno galego para conmemorar este centenario en colaboración con diversas institucións e que se estenderá máis aló do territorio galego, con accións en Madrid e París. Nesta liña, Anxo Lorenzo lembrou que ata este xoves pode visitarse en Vigo a exposición itinerante 100 % María Casares. O teatro é o refuxio que irá a Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ourense.

Ademais, tras o verán, retomarase na Coruña o ciclo de conferencias María Casares. Do exilio ao escenario e a coprodución Continente María, do CDG, Ainé Producións, A Quinta do Cuadrante e o Concello da Coruña.

Nada na Coruña en 1922, María Casares foi unha actriz de teatro e cinema que triunfou no seu exilio en Francia onde residiu. Protagonizou varias obras escritas por Camus e representou obras de Sartre, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Genet e Claudel, chegando a converterse en musa do existencialismo francés. En 1996, aceptou que os premios de teatro de Galicia levasen o seu nome. ecg