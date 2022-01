Djokovic, Bosé y la necesidad de dar voz a la ciencia

Once días estuvo Novak Djokovic en Australia mareando la perdiz y generando todo tipo de debates sobre vacunas, deporte, virus, conspiraciones y demás, para finalmente ser deportado y no jugar el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y al que en teoría le seguirán muchos más en los que tendrá que causar baja forzosa (véase Roland Garrós que ya ha dejado clara su postura de no dejar jugar a quien no esté vacunado) si no cambia su planteamiento y su situación personal.

Cuatro días después de que se pronunciase el Tribunal Federal del país rechazando su apelación tras la decisión del Gobierno de cancelar inicialmente su visado por motivos sanitarios, el tema del tenista serbio, lejos de estar zanjado, sigue generando titulares, declaraciones y opiniones para todos los gustos, algunas tan lamentables como las de Feliciano López para quien era “un despropósito de enormes dimensiones” en el mundo del tenis no dejar jugar al número 1 y vaticinaba lo mal parada que saldría Australia de todo esto.

Pues mira, como que no. Que es tan simple como que hay unas normas para poder entrar en el país, y que si se quiere entrar hay que cumplirlas y si no, que se quede en casa, que vino a ser más o menos lo que dijeron otros tenistas como Rafa Nadal o Garbiñe Muguruza. Y es que es así de fácil, y más cuando las condiciones se sabían de antemano.

Pero que Feliciano esté tranquilo. Que el tenis es más grande que los propios tenistas y seguirá siéndolo con Novak o sin él, igual que con el resto de los que aparecen en la ATP.

Y CASI ROZANDO EL SURREALISMO, diría yo, las palabras del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, supuesto defensor de la vacunación, pero que en plena polémica va y apunta que la presencia de Djokovic en el Mutua Madrid Open que se celebrará entre abril y mayo sería “un gran reclamo” y que estupendo que venga por aquí aunque sea negacionista, mentiroso y antivacunas en plena pandemia. Que mucho criticar a Bosé y demás, y mucho predicar que la justicia es igual para todos, pero luego las normas nos las pasamos por el forro si nos parece bien.

No sé si él solito se dio cuenta de su metedura de pata y el lío en el que se había metido (aunque estar entre los apoyos políticos al tenista junto a los de Vox alguna idea le debería haber dado), o si alguien se lo comentó a la hora del café y el puro, pero desde luego tiempo le faltó para volver a aparecer desdiciéndose como buenamente pudo, pasando de aquel supuesto “reclamo” que era el controvertido jugador, al “simplemente positivo para el torneo”.

En fin, que tanta incoherencia junta de unos y de otros, me da una pereza fuera de lo normal.

Y EN MEDIO DE TODO ESTO, VA MIGUEL BOSÉ Y VUELVE A LA CARGA con sus paranoias conspiranoides y esas cositas suyas que poco a poco van apoderándose de su imagen y tragándose al cantante de éxito que un día fue para dejarlo hecho un simple meme. Atrás se quedó aquel Don Diablo travieso al que cantaba el Amante Bandido para dar paso a este supuesto “genocidio planetario” con el que califica ahora a la pandemia, soltando perlas como que la crisis sanitaria viene siendo el “control de la humanidad de las clases poderosas para convertir al resto en siervos”. Ains. No coment.

Llegados a este punto y viendo todo esto, yo creo que urge plantarle cara a los negacionistas con la ciencia en la mano y, como bien apuntaba José Yélamo en la Sexta Noche, yo también creo que la responsabilidad de los periodistas es aclarar, poner datos sobre la mesa y escuchar a los expertos para contrarrestar esos mensajes. El resto solo lleva a debates que no van a ninguna parte.