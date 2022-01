Djokovic, las cabañuelas, el bebé de ‘Nevermind’ y una fiesta de dudoso gusto

No sé si empezar hablando de lo que dan de sí las campanadas, del personaje del momento, que no es otro que Djokovic por supuestísimo, o del bebé de la portada del disco Nevermind, Spencer Elder, que ahora es un treinteañero con mucho morro intentando sacar tajada de una de las portadas icónicas de la historia del rock de una forma bastante sucia y marrullera para mi gusto, con juzgado por medio y reclamando pasta por los daños sufridos (ejem).

Así que mientras me decido, mejor voy hablando del tiempo y de la que se nos viene encima según Jorge Rey, el adolescente que predijo Filomena con el método de las cabañuelas y que augura un invierno duro, una primavera lluviosa y un verano inestable. Servidos vamos.

Y por si eso fuera poco, súmenle las siete nevadas que predice Pepe Buitrago utilizando el mismo sistema, que dicho sea de paso, tiene poco de ciencia y mucho de sabiduría popular. Vamos, que entre eso y la pandemia, cuyas mutaciones y variantes ya no hay quién las entienda, yo casi que mejor me voy a hibernar y que me despierten en 2023.

En fin, que este enero no ha habido asalto al Capitolio pero el mes se presenta intenso. Arrancó con el liderazgo por primera vez de las campanadas de Antena 3, a las que de nuevo pusieron rostro Alberto Chicote y Cristina Pedroche, que este año se tapó más rescatando un modelo de museo de Manuel Piña y se marcó un discurso completito y muy aplaudido, con reconocimiento a los sanitarios, la necesidad de cuidar la salud mental y un alegato a favor de los derechos LGTBI.

Acostumbrada como debería estar con ocho nocheviejas seguidas creando polémica en las redes, me sorprende que todavía se deje apabullar por las críticas, y más en este año en que los datos de audiencia le respaldaron claramente, por encima incluso de la infalible Anne Igartiburu que a penúltima hora y por el covid de Ana García Obregón ,tuvo que cambiar de partenaire y dar las campanadas junto a Jacob Petrus, por lo visto subido a un taco de madera para estar a su altura física.

A decir verdad, para mí una simple cuestión de planos, y para las redes una muestra de machismo y de no sé cuantas cosas más que se escapan a mi entendimiento. Quede claro que no me cierro en banda a ninguna opinión que me llegue al respecto, pero de momento solo alcanzo a admitir que la idea de querer igualar la altura del hombre a la de la mujer por estética está simplemente obsoleta, y es algo que afortunadamente no se refleja en las parejas en la actualidad. De ahí a que el gesto sea considerado una oda al machismo... confieso que me cuesta verlo.

PERO LAS REDES SON ASÍ, Y FALTA EL DÍA QUE NO TRAIGAN NOTICIAS susceptibles de dar pie a comentarios de toda índole. Como la reciente fiesta de cumpleaños de la influencer Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa, en el hotel Westin Palace de Madrid, reuniendo a rostros muy conocidos del universo Instagram luciendo modelitos y modeluchos en blanco y negro para todos los gustos, mientras la homenajeada hacía una entrada triunfal con un mini vestido de Roberto Diz y una capa.

Que yo no acabo de pillarle el punto al mundo influencer lo tengo más que claro, pero he de reconocer que me he reído mucho con mis cuentas de cabecera y sus comentarios al respecto, mientras veía un friki desfile en el que no faltaban Anita Matamoros con una mega lazada en el muslo a juego con sus sandalias, o a Pelayo Díaz en brillante chándal, sin olvidar a Dulceida, la reina de Instagram, que sin tener las medidas de Irina Shayk ni estar en clima tropical, apareció con un mini ¿vestido? negro completamente transparente mostrando su ropa interior.

Juro que no me escandalizo fácil, que soy partidaria de que cada uno ande como le dé la real gana y que olé su actitud de pasarse por el forro lo que la gente opine, que digo yo que será así, pero pensar que todas estas personas son un referente, de verdad que a mí me cuesta lo mío.

¿Lo mejor de la fiesta? Sin duda la Nocilla que sirvieron en ella y los ingeniosos memes que generó vistos en tropecientas cuentas.

PORQUE SI HAY ALGO QUE NO FALLA y está fuera de toda duda en el universo TIC es el gran ingenio popular que existe. No hay tema que se resista; en cuanto salta una noticia, sea la que sea, al minuto siguiente hay mil tuits y mil post con ingeniosos comentarios al respecto.

Los últimos que encabezan la lista son los que hacen referencia al tenista serbio Novak Djokovic (anda que no ha dado juego su nombre asociado al virus) y su periplo en Australia, a donde llegó para jugar el Open pasándose por el forro las normas impuestas a raíz de la pandemia y generando una gran controversia, la de los que lo apoyan y la de los que critican su actitud.

Más allá de la decisión del Ministerio de Inmigración, a mí me parece que la discusión no debe ir sobre vacunación ni sobre covid, y mucho menos sobre los intereses políticos y deportivos que pueda haber de si juega o no. Va sobre igualdad y sobre medir a todo el mundo por el mismo rasero. El resto es despistar.