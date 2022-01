Donación a favor de la inclusión de personas con síndrome de Down

A Coruña. La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski quiso sumarse a la iniciativa calendario solidario 2022 de Down Coruña adquiriendo 363 ejemplares de su almanaque y donando el importe íntegro de esta compra, 3.630 euros, a la Asociación a favor de la inclusión y diversidad de las personas con Síndrome de Down.

Esta entrega, que tuvo lugar ayer en la sede de Down Coruña a su presidente, Ricardo Santos, junto con su director ejecutivo, Manuel Rego, se destinará a financiar las actividades diarias de Down Coruña orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando el completo desarrollo de sus capacidades individuales y favoreciendo su plena integración familiar, social, escolar y laboral.

Además de a través de esta donación solidaria, Vegalsa-Eroski contribuirá a la sensibilización y acercamiento a la sociedad de las personas con Síndrome de Down distribuyendo los ejemplares adquiridos entre sus trabajadores. “Colaboramos en esta iniciativa porque creemos en una sociedad solidaria y diversa, con una total inclusión social y laboral. Además, con su componente de concienciación ambiental, este año aporta valor en dos de nuestros ejes de RSE”, explicó Gabriela González, directora de RSE, Comunicación y Área Cliente de Vegalsa-Eroski, responsable de hacer la entrega ayer.

La edición de este año del calendario solidario de Down Coruña, que tiene como protagonistas a personas con Síndrome de Down, gira en torno a un enfoque medioambiental, vinculado a los objetivos sostenibles de la agenda 2030. “El calendario se enmarca en el proyecto Ecofriendly21 que busca la

inserción laboral a través de nuevas salidas profesionales ya que, entre otras acciones, la iniciativa se centra en una formación de 800 horas que ya están recibiendo seis personas de la entidad para convertirse en agentes de acción medioambiental”, ha explicado el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos.

Esta donación se enmarca en la política de Responsabilidad Social Empresarial de Vegalsa-Eroski, que tiene en la Solidaridad y el Medio Ambiente dos de sus principales pilares, además de la Alimentación Saludable, siendo la RSE uno de los ejes estratégicos de la compañía al que destinó en 2020 tres millones de euros, lo que supone un incremento del 13% frente al año 2019, dando buena muestra de la importancia que la empresa le concede. redacción