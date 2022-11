¿Dónde están tus talentos?

Alejandra Llamas (México, 1970) es una autoridad en los caminos modernos y antiguos hacia la plenitud. Publica El libro de oro (Grijalbo), cuyo subtítulo es “Reglas para triunfar en el juego de la vida”. De fondo, una pregunta: ¿estás listo para transformarte en el creador de tu vida?

Una propuesta arriesgada, ¿no le parece?

Al inicio del libro se plantean reglas que tienen que ver con la manera en la que estamos presentes ante la vida, independientemente de los retos o adversidades que se estén viviendo. Algunas son virtudes como tomar responsabilidad de nuestros actos, entender la manera efectiva de relacionarnos con otros. En general, hablo de cómo elevar nuestro estado de conciencia ante lo que vivimos.

Hay personas que cargan con herencias que las lastran.

El libro está dividido en tres capítulos. El primero lleva al lector a comprender cuáles son los obstáculos interiores que no tiene conscientes, pero que obstaculizan su progreso y bienestar. El segundo plantea metodologías y técnicas para trabajar lo identificado en el capítulo uno, incluso con una aplicación gratuita. En el tercero nos enfocamos en reconocer qué está en juego en la manifestación de nuestra realidad, qué tanto importa la conciencia con la que vivimos, y cómo poner en práctica enseñanzas que tendrán un impacto importante en nuestro día a día.

¿Qué técnicas propone para sanarnos emocionalmente?

Hablo de la metodología denominada patrón de movimiento visual, explico cómo se usa, por qué es tan poderosa y cómo nos libera de memorias y emociones recurrentes.

¿Son aplicables las mismas en México, EEUU y España?

Este es un libro dirigido al ser humano, sin importar su cultura o su nacionalidad, ni su edad.

Pero las circunstancias importan.

A lo largo de los 20 años que llevo enseñando a través del Instituto del Proceso MMK, he visto y trabajado con personas que han vivido situaciones que, desde una percepción, se vivirían como imperdonables, injustas y desafortunadas. Creo fielmente en el poder de la voluntad y que las personas contamos con una inteligencia espiritual; si confiamos en ella puede llevarnos a trascender importantes vivencias.

“No pretendas ser alguien que no eres”, sostiene. Aquí decimos que “Sé tú mismo” es el peor consejo que te pueden dar.

Me refiero a que muchos vivimos para complacer a una cultura que no hemos cuestionado, vivimos mecanizados, fingiendo, en vidas aburridas, en patrones repetitivos, inconscientes. Me parece interesante preguntarte ¿qué te hace sentir vivo? ¿dónde están tus talentos? ¿cómo usas tu voz? ¿eres feliz?

“El sufrimiento es opcional”. ¿De verdad lo cree?

El dolor, en muchas ocasiones, es inevitable, el sufrimiento se relaciona con el ego, con la parte de nosotros que se apega al berrinche, a la exageración y por lo tanto a la victimización, que muchos fomentamos por no cuestionar lo que pensamos de la situación, y vivimos completamente reactivos lo que nos lleva al sufrimiento innesesario.

Los libros de autoayuda vivieron un momento de gloria y luego han sido muy denostados.

El desarrollo humano y el estudio de las humanidades, para muchos, será siempre de interés. Llevo más de 20 años en este trabajo y he experimentado una aceptación de estos temas mayor que en el pasado.

¿Qué es triunfar?

Triunfar para mí significa trascender estados de conciencia de ignorancia y baja vibración a estados de mayor aceptación, sabiduría, bienestar y conocimiento frente a las situaciones que nos presenta la vida.