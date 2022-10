Dous grandes nomes do cine nacional no ‘Land Rober Tunai’

Land Rober Tunai Show’recibe este xoves dous grandes do panorama nacional. Visitan o programa o director Eduardo Casanova e o actor Iván Massagué e xuntos van comprobar como se altera a adrenalina no estudio.

Pola súa parte, Roberto Vilar, Eva Iglesias, Miguel Canalejo e Víctor Fábregas van descubrir as anécdotas máis divertidas, e igual algo falcatrueiras e comprometidas, que ten a xente con eles. Será un cara a cara en que pode pasar de todo.

Hai tamén novidades en Traspazos. A alcaldesa convocou a vila no pavillón para dar conta das novas medidas para o aforro enerxético. Ademais, o público vai ser o protagonista dunha nova entrega de O que máis!. Isto e moito máis, este xoves a partir das 22.00 h horas na Televisión de Galicia.

A REVISTA. O programa A Revista achegarase hoxe en directo á Cidade da Cultura, en Santiago, onde estes días se celebra o Festival de Xadrez BICPAWN Xacobeo, campionato internacional para xogadores de todos os niveis que une competición, ocio e divulgación. Un dos seus grandes obxectivos é promover o xadrez entre os máis novos.

No estudio de gravación, o espazo presentado por Loly Gómez contará coa presenza de Miguel Alvariño, arqueiro do club Sílex das Pontes, que acadou a medalla de prata na final da Copa do Mundo de arco recurvo, que se disputou na localidade mexicana de Tlaxcala. O deportista de Ferrolterra, que xa gañara hai sete anos este prestixioso título, reservado á elite do tiro con arco mundial, enfrontouse na final ao coreano Kim Woojin.

Outra galega que acaba de conseguir un premio internacional e que hoxe tamén estará en A Revista é a experta en micropigmentación Belén Estévez, que este ano abriu o seu propio estudio en Santiago e que acaba de gañar en Rotterdam o Óscar á mellor deseñadora de cellas realistas nun dos campionatos con maior prestixio internacional do sector, o Worlwide Eyebrow Festival. Virá acompañada da tatuado-

ra microrrealista Sara Pérez.

Por outro lado, o programa interesarase pola redución de estómago, que é moitas veces a única alternativa para persoas con problemas de saúde derivados do exceso de peso e a obesidade, para os que a dieta e o exercicio xa non son a solución. Para abordar este tema, estarán na mesa de A Revista José Noguera, xefe do servizo de de Cirurxía Xeral e Aparato Dixestivo do CHUAC, e Paula Mouzo, operada de gastrectomía vertical hai 5 anos.

ZIGZAG. O espazo Zigzag contará hoxe coa presenza no estudio de Luismi Rosales, director de Curtas, Festival do Imaxinario, o certame cinematográfico decano de Galicia, que celebra 50 anos de vida viaxando no tempo do 21 ao 30 de outubro en Vilagarcía de Arousa. A gran cita internacional do cine fantástico en Galicia xirará este ano arredor de Regreso ao futuro.

O formato cultural da G2 tamén se achegará esta tarde á ópera en galego Papagena, unha revisión da obra de Mozart en pequeno formato que busca reflexionar sobre os estereotipos de xénero. Está dirixida a todos os públicos, especialmente o adolescente, e quere achegar esta modalidade musical a espazos onde non é habitual a súa representación. Por último, no programa de hoxe tamén será protagonista a música de Ruxe Ruxe, banda compostelá que practica un rock combinado con folk e unha actitude moi punk.