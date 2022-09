Drons subacuáticos constatan o bo estado das Illas Atlánticas

Os fondos mariños do Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia presentan un moi bo estado de conservación, segundo as últimas análises realizadas con drons subacuáticos. O estudo dos hábitats e especies costeiras submareais realizouse por medio de censos visuais levados a cabo a través de inmersións de equipos de mergullo autónomo que tiveron lugar nos meses de maio e xullo nos catro arquipélagos que integran o parque, indicaron desde a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Os tramos elixidos para estas inmersións foron os mesmos que os seleccionados no ano 2014 para traballos previos de seguimento de comunidades biolóxicas.

As filmacións efectuáronse co Seasam Rov, un dispositivo proporcionado por Zoomare cunha capacidade de alcance de 100 metros de profundidade. A maiores, os mergulladores ían equipados con ordenadores submarinos que rexistraban a profundidade e a temperatura en cada punto do percorrido.

A continuación, levouse a cabo a análise das imaxes no laboratorio coa elaboración dun inventario caracterizado en función da presenza das especies máis notables. Cuantificouse o número de individuos observados dun total de 21 especies piscícolas, seleccionadas en base á súa presencia habitual nos hábitats do parque e clasificadas baixo as categorías de presente, abundante e moi abundante.

ESTADO DOS HÁBITATS. No caso do arquipélago das Cíes localizáronse nove novos hábitats con respecto a 2015 mentres que, desde entón, na illa de Ons seis hábitats experimentaron cambios dando lugar á aparición de cinco novas zonas naturais. Cómpre salientar que en Sálvora, que conta con cinco hábitats distintos con respecto o estudo feito hai sete anos, aparece unha zona de roca dominada por invertebrados con corais.

No que respecta a Cortegada, non se observan grandes cambios no fondo dos espazos analizados aínda que manteñen os traballos para retirar exemplares de leituga de mar, logo de detectarse unha elevada presencia desta especie oportunista.