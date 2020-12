Dúas compostelás gañan cunha bolsa-tumbona o 3º premio de Galiciencia

Santiago. A 15ª edición de Galiciencia, a maior feira científica que se celebra na nosa comunidade e que busca achegar a ciencia aos máis novos, celebrouse por primeira vez de xeito online debido ás actual situación sanitaria.

Esta circunstancia favoreceu a participación de máis de 4.000 estudantes de Primaria, Secundaria, FP e Bacharelato de toda España. E tamén se incrementou o número de equipos participantes na feira a través da presentación de proxectos innovadores, que superaron o centenar de propostas.

Os proxectos presentados ao concurso responderon ao lema desta edición da feira, “A innovación do futuro”. Equipos de Secundaria, Bacharelato e FP competían polo premio final do certame e fóra de competición tamén participaron estudantes de Primaria e Educación Especial. De Secundaria seleccionáronse un total de 60 proxectos.

O primeiro premio recaeu no proxecto Space Oxigen Generator Biosystem de Clara Longa e Lucía Maceiras, do CPR Las Acacias-Montecastelo de Vigo. As rapazas explican que “na actualidade as misións espaciais tripuladas de longa duración son inviables pola necesidade de grandes cantidades de alimento e osíxeno necesarias para a vida nunha nave espacial. Para solucionar este grave problema, a nosa solución baséase en crear un ecosistema que permita xerar osíxeno e eliminar o CO2 empregando unha microalga, a spirulina, que debe estar en continuo movemento para que non morra, polo que a mobilizamos cun sistema innovador creado por nós baseado na utilización de ultrasons. Como resultado, con 1 kg de spirulina logramos secuestrar 2 kg de CO2 e xeramos 2 kg de osíxeno”.

O segundo equipo clasificado foi o formado por Celia Amodia e Andrea Delgado, do IES Menéndez Pidal-Zalaeta da Coruña. Elaboraron uns planos e mapas táctiles para facilitar a vida diaria das persoas con visibilidade reducida. Para iso botan man da impresión 3D.

O terceiro premio foi para o proxecto da Boltumbona de Irene Armesto e Candela César, do IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Trátase dunha tumbona capaz de converterse en bolsa e na que se pode levar todo o necesario para ir á praia, cargando así con menos bultos. “Para que sexa lixeira, fixemos a estrutura de barras ocas de aluminio, e ademais é segura, resistente, impermeable e fácil de montar”, aseguraron. O equipo recibe 200 € para participar no programa de actividades organizadas polos Museos Científicos Coruñeses con motivo da Semana da Ciencia.