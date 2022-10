Dúas exposicións homenaxean a Fuxan os Ventos e a Delgado Gurriarán en Lugo

Lugo. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou onte na inauguración da exposición Fuxan os Ventos. 50 anos de historia, unha mostra coorganizada pola Xunta de Galicia e o Concello de Lugo coa colaboración do Consello da Cultura Galega e o apoio da Deputación de Lugo para homenaxear a unha das agrupacións folclóricas máis emblemáticas da música galega.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades recalcou a importancia que tivo Fuxan os Ventos “na dignificación da lingua galega, que empregaron sistemáticamente nas súas composición”, uns temas “que foron tremendamente exitosos, ata o punto de que toda unha xeración os coñecía e os repetía en encontros, excursións e festas”. O acto estivo amenizado por unha actuación da propia agrupación musical.

Fuxan os Ventos. 50 anos de historia poderá visitarse de balde ata o 22 de xaneiro nas instalacións do Vello Cárcere. A mostra, que homenaxea o medio século desde a primeira actuación da agrupación o 22 de outubro de 1972 no III Festival das San Lucas de Mondoñedo, conta con fotografías, carteis, instrumentos, poemas, partituras e audios inéditos que adentran o visitante na cronoloxía e no universo creativo dos artífices de discos tan coñecidos coma Galicia canta ó neno ou Sementeira.

PECHANDO O ANO DE DELGADO GURRIARÁN. Lugo tamén acolle desde onte a mostra itinerante da Xunta Compromiso na distancia, que percorre a vida e figura do homenaxeado nas Letras Galegas 2022, Florencio Delgado Gurriarán.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, visitou a Biblioteca Pública de Lugo acompañado da súa directora, María Isabel Pérez Fórneas, para inaugurar a dita exposición, que permanecerá na biblioteca lucense ata o próximo 10 de novembro. De aí pasará a Pontevedra e, finalmente, pechará a súa itinerancia en Celanova.

A mostra, que se enmarca nas máis de 150 actividades da programación das Letras Galegas 2022 impulsadas pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, consta de diferentes zonas explicativas nas que se fai un completo percorrido pola vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán, desde a súa infancia ata a súa madurez, incluíndo as súas experiencias en terras mexicanas e o regreso a Galicia coas primeiras publicacións. ECG