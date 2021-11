Leonardo da Vinci en ‘O compás do tempo’

A segunda canle da Galega (G2) ofrecerá este martes unha nova entrega da serie documental O compás do tempo, unha ruta cultural e de ocio para descubrir a arte, a historia e o patrimonio de Galicia e de España nunha viaxe a través do tempo que enlaza o onte e o hoxe, a busca incesante de quen fomos, da nosa historia e da nosa cultura.

Cada semana, O compás do tempo presenta unha viaxe ao futuro dun personaxe nunha determinada época na busca do seu verdadeiro fogar. Nesta ocasión, o protagonista será Leonardo da Vinci, o mito, o xenio, autor da Gioconda e inventor de cousas impensables hai 500 anos.

Parece mentira, pero un home vestido de época sae do Museo do Louvre en pleno século XXI. Afirma que é Da Vinci, que viaxou no tempo. Quere atopar o seu verdadeiro fogar e Raúl vaino axudar na súa aventura. Os espectadores da G2 coñecerán hoxe o seu legado, os seus segredos, as súas rutas... Da Vinci percorrerá o val do Loira, lugar onde morreu, acollido polo rei Francisco I, e tamén estará noutros lugares, como Florencia, Madrid e Valencia. Entre os entrevistados deste programa figura o presentador Christian Gálvez, todo un experto en Leonardo. Ademais, na busca do Da Vinci máis científico, o progama visitará o Muncyt e a Casa das Ciencias da Coruña.

Por outra banda, xa na grella da TVG; A Revista, o programa presentado por Loly Gómez, contará coa presenza dos baloncestistas Fernando Romay e Tamara Abalde e do actor Víctor Fábregas.

