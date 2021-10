Economía de España a más de 1 año de la pandemia

Ya ha transcurrido más de un año desde que se cerraran escuelas y toda clase de negocios a causa de la pandemia global que azotó al mundo entero. Cada vez hay más personas vacunadas, el virus sigue siendo una realidad palpable y peligrosa, pero parece que lo peor ya ha pasado. La economía del mundo se ha visto afectada en todos los sentidos, pero ya va siendo tiempo de recuperación y España no se queda atrás.

Si bien cada vez hay más y más personas haciendo trading o incursionando en negocios digitales, la economía en España y el mundo sigue siendo un fenómeno complejo que no se puede resolver de manera sencilla ante crisis como la ocasionada por la pandemia de 2020.

Hoy en día, según informa el diario El País, es numerosa la cantidad de empresas pequeñas y medianas que todavía no han podido resurgir. Por tanto, como parte de las medidas tomadas por el alto mando en España, hay que buscar proteger e incluso ayudar, en la mayor medida posible, a los más pequeños inversionistas que se han visto afectados por todo este asunto que ha involucrado al mundo entero.

Desde luego, no se trata de ayudar a toda clase de empresa que haya surgido y visto luego perecer todo justo en tiempos de pandemia. Esto es así porque obviamente existen muchas empresas pequeñas y medianas que igual iban a quebrar por no ser viables. Otras, a pesar de ser bien llevadas de algún modo, no se han podido adaptar a los cambios mundiales en las estructuras de negocio, incluyendo por ejemplo todo el universo digital y a distancia que se ha generado desde el año 2020.