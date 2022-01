Edema sistémico

¿Quién no sabe, a estas alturas del partido, que el cuerpo humano está constituido de un 70% de agua? En efecto, del medio acuoso surgieron las primeras formas animadas y al agua seguimos ligados todos los seres vivos, a través de nuestro medio interno. De hecho, nuestro plasma sanguíneo guarda un inmenso parecido, en su constitución salina, con el agua de mar. Partiendo de dicha premisa, y teniendo muy presente nuestros orígenes marinos, resultaría del todo conveniente conocer un poco más sobre la distribución de los distintos líquidos o “humores” del cuerpo -como se les llamaba en la antigüedad a nuestros fluidos biológicos- dada su impronta en la composición de la vida.

El agua en el cuerpo humano puede estar distribuida, básicamente, en tres compartimentos: los vasos sanguíneos (compartimento vascular), bañando las células (espacio extracelular) y, de forma mayoritaria, dentro de las células (agua intracelular).

El porcentaje acuoso que hay en la sangre (el plasma) se mantiene balanceado y muy estable gracias al porcentaje de electrólitos (minerales cargados eléctricamente, también llamados iones) así como de las proteínas más abundantes que circulan disueltas en el plasma, con especial mención –respectivamente en sus ámbitos- al catión sodio (un electrólito con carga eléctrica positiva) pero también a un tipo de proteína fabricada en el hígado llamada albúmina. Gracias a que la albúmina también posee carga eléctrica -al igual que los electrólitos- pero en este caso con carga negativa (es un anión) ello la faculta no solo para ser una molécula hidrosoluble y poder viajar a placer a través de la sangre, sino para asimismo atrapar un buen puñado de moléculas de agua y gracias a ello impedir que la sangre pierda presión al escapársele los líquidos vitales hacia los tejidos periféricos.

Por otra parte, el nivel de agua extracelular que baña los diferentes tejidos y les aporta los nutrientes necesarios, está regulado de forma maestra por el sodio, el cual proviene de la sangre pero siempre acaba “almacenándose” en dichos tejidos, donde debe permanecer diluido en determinadas proporciones, ni muy altas ni muy bajas, siendo por lo cual que un exceso de dicho electrólito se hace acompañar de retención de líquidos, como todo el mundo sabe. Y, finalmente, la cantidad de agua que hay dentro de las células (formando parte del citoplasma) está regida magistralmente por el potasio, el cual impide que el líquido se escape fuera.

Es el exceso de sodio, pues, el responsable mayoritario de que aumente el nivel de los líquidos intersticiales (fuera de las células), lo que origina el edema o retención de líquidos... y he ahí donde fallamos estrepitosamente, muchos de nosotros, ¡¡dado que tenemos edema!! Por citar un ejemplo, los españoles nos tomamos –así, a lo tonto- unos 10 gramacos de sal cada día (más del doble de lo recomendado por la OMS), no tanto por utilizar “con alegría” el salero (que también, que también) sino por abusar de alimentos de uso cotidiano tales como el pan (fuente principal de sodio entre los occidentales), embutidos, conservas, snacks de todo tipo, comestibles ultraprocesados, etc. Curiosamente, los alimentos frescos e integrales apenas contienen sodio, pero sí generosas cantidades de potasio... siendo estos últimos alimentos los mismos que nos han acompañado a lo largo y ancho de 5 millones de años de evolución (si empezamos a contar desde el Ardipiteco rámidus).

Ambos minerales pues, sodio y potasio, son esenciales para la vida, pero la proporción cuantitativa en nuestro cuerpo de cada uno de ellos es bien distinta: el potasio alcanza el 1% de nuestra constitución mientras que el sodio apenas roza el 0.4%, de lo que podemos concluir que una relación 3 a 1 (o casi), entre potasio y sodio, es lo que más nos conviene a los homínidos, a la hora de aportarlos con la dieta. De facto, así ha sido siempre “hasta hace dos días”. Claro, lo que pasa es que el sodio siempre “ha molado mucho”: actúa como estabilizante, conservante y antiséptico de los alimentos que no veas; no en vano las salazones fueron uno de los primeros métodos efectivos de conservación de los alimentos, en la historia de la humanidad, y si no que se lo pregunten a los fenicios, griegos o romanos... eso, sin contar con su capacidad para realzar todo tipo de sabores, claro está.

Es verdad eso que dicen los expertos, que se nos va la mano con la sal, y encima comemos muy poquita fruta y verdura con lo cual sufrimos paralelamente carencia de potasio, mineral encargado de hidratar convenientemente el interior celular. ¿Resultado? Retención de líquidos edematosos (encharcamiento de la periferia celular) y deshidratación celular, todo al mismo tiempo. Células canijas encharcadas en fluidos. Mal asunto. El agua no está bien distribuida porque los electrólitos (minerales cargados eléctricamente con capacidad de movilizar agua a través de las membranas) básicamente sodio y potasio, no se hallan en las proporciones que debieran. ¡Ja! El mogollón de sodio que hay fuera atrae hacia sí las moléculas de agua que hay dentro de la célula, la cual no puede retenerlas dado que no cuentan con suficiente potasio. Que este desbalance acontezca en una ocasión muy particular, no es motivo de preocupación para nadie puesto que el exceso de sodio puntual se elimina con bastante premura a través de los riñones; el problema aparece cuando la dieta está constantemente aportando muuucho sodio y poco potasio, ¡hete aquí el problema, pues aparece el edema por sobrecarga de los sistemas de eliminación! Y si encima somos personas sedentarias, y no drenamos-achicamos la linfa con las oportunas contracciones musculares... ya ni le cuento. Edema del gordo.

Para hacernos una idea del escenario apocalíptico, se calcula que nuestros antepasados cavernícolas consumían, de media cada día, unos 8 gramacos de potasio y apenas 1 gramo de sodio (una cantidad mucho más ajustada a lo que nuestro metabolismo primate necesita); mientras que un sujeto occidental consume unos 6 o 7 gramos de sodio (es decir, entre 10-12 gramos de sal)... y con algo de suerte, 3 o 4 de potasio. Resulta lógico que los líquidos del cuerpo, a día de hoy, no estén distribuidos como dios manda. Si a esto le sumamos patologías crónicas, como la acidosis metabólica, el estrés oxidativo o la resistencia a la insulina (ya vistas en capítulos anteriores), y el inmovilismo recalcitrante que impide que la linfa circule eficientemente, el cuadro edematoso-deshidratante no hace más que recrudecerse.

Como de un “lastre perpetuo”, pues, solemos cargar muchos de nosotros, con un promedio de entre 2 y 4 litros de agua edematosa todo el puñetero día, fluido que encharca la periferia de nuestras células, debido –principalmente- al exceso de sodio en los comestibles ultraprocesados. Incluso muchos alimentos considerados como “tradicionales” –y por tanto, vendidos como saludables- pueden estar cargaditos de sal... como el tradicional bocata de chorizo y queso. Y después nos preguntamos atónitos, al contemplarnos en el espejo, porqué diablos tenemos la cara más abotargada que una muñeca de Famosa.

Es normal que al empezar a hacer dieta se pierden esos 4 ó 5 kilos iniciales muy rápidamente, puesto que lo primero que se restringe al empezar el régimen es el pan (que es la principal fuente de sodio de los occidentales) a la par que nos movemos más, lo cual lleva implícito que los líquidos edematosos se esfumen “como por arte de magia”. Pero lo que estamos perdiendo no es grasa, es agua empantanada. Por eso las dos primeras semanas de seguir la dieta son las más celebradas, porque los líquidos del cuerpo se están reajustando de nuevo, achicando el exceso edematoso hacia un patrón hídrico más fisiológico. Ahora bien, conseguir adelgazar los siguientes 5 kilos ya es harina de otro costal, como todos sabemos, porque ahora ya no se trata de agua: ahora es grasa real y verdadera... además, quédese con un dato esclarecedor: es imposible quemar más de medio kilo de grasa a la semana o, al menos, de una forma sana y fisiológica, sin fármacos de por medio ni efectos secundarios.