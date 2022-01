Edema sistémico (II)

Cuando empezamos a hablar del 5º mal que asola nuestra era, observamos que el exceso de sodio en la dieta (el mismo que se ha ido acumulando indolentemente en los territorios extracelulares merced al consumo de ultraprocesados) debe permanecer diluido en una determinada proporción... ¿y qué acontece, pues, cuando sube tantísimo el nivel de sodio fuera, con respecto al nivel de potasio dentro? Ajá: que se retienen líquidos edematosos. Hete aquí que todo exceso de sal, si es sostenido en el tiempo, conlleve una hinchazón y un abotargamiento generalizado, sistémico.

Parte de ese líquido edematoso, empantanado e inútil, proviene del surtidor principal, léase el plasma sanguíneo; pero otro pellizquito lo ponen las células mismas del tejido en cuestión, privándose así de su preciada agua metabólica, intracelular, donde acontecen las reacciones bioquímicas vitales. ¡Ay!... Ante tal avalancha de sodio, y por lo que a ellos compete, nuestros pobres riñones han tomado ya la iniciativa para atajar el problema, “cortando el grifo a cal y canto” –ñii-ñieeeck- e impidiendo la pérdida de agua por efecto antidiurético, ¡¡¡agua que nuestro cuerpo precisa para diluir el exceso de sodio en los tejidos periféricos, de ahí la retención hídrica!!! Dicho protocolo anti-fugas (Stop pipí) se ha puesto en marcha desde que alguien ha comenzado el día desayunando esa tostadita de aceite con jamón (mal hecho, como digo siempre) pero se ha ido recrudeciendo a lo largo de la jornada por efecto crónico y reiterativo lo que explica que el cuadro edematoso sea más acusado por la noche... que es cuando tenemos ya la cara más hinchada que un globo aerostático. De facto, la gente que orina muy poco a lo largo de la jornada (un par de veces y 4 gotitas de cada vez), ahora cae en la cuenta –Paf!- de lo que en realidad esta pasando: retención de líquidos edematosos por el efecto antidiurético del riñón, que corta toda fuga hídrica “a cal y canto” con el fin de diluir el exceso de sodio extracelular en los tejidos.

Pero no se vayan todavía que aún hay más. El segundo mecanismo llega a la par que el primero. Las células que sufren un exceso de sodio en su periferia acaban cediendo parte de su líquido citoplasmático (efecto deshidratante celular) ya que los niveles de potasio no pueden competir con, ni contrarrestar a, “las feroces hordas sódicas” del exterior y pierden discretas –aunque cruciales- cantidades de fluidos intracelulares. El exceso de sodio en el exterior es como cantos de sirena para las moléculas de agua citoplasmáticas: y toda esta pérdida de agua vital, ahora edematosa, se acaba sumando a la que ha sido desviada por el riñón, para intentar diluir todo ese lodazal empantanado que se ha formado en la periferia –léase matriz- extracelular. Pero si con dichos dispositivos no bastase, debido a lo repetitivo de los ingresos de sodio en el cuerpo, entra finalmente en acción el último mecanismo regulador: la activación intensa del centro de la sed, situado en el hipotálamo (esa especie de “pepitilla maestra” que tenemos insertada en la base del cerebro... ¡Pop!)

El último acto de esta tragicomedia, titulada “deshidratación celular edematosa”, transcurre siempre en el mismo escenario: aparecemos nosotros en la cocina bebiendo como descosidos varios “grolos” de agüita mineral (eso sí baja en sodio, que ya tiene guasa): bienvenidos todos, al “fascinante” mundo de la deshidratación celular crónica y del edema sistémico (generalizado).

Pero, diablos, ¿quién nos ha llevado a todos nosotros, incautos consumidores, por semejantes derroteros? Y aquí es donde el lobby alimentario debería levantar un dedo. Lo digo porque el lobby no ha hecho sino adelantarse a los acontecimientos y cubrirse bien las espaldas: no en vano, las doctrinas médicas actuales (lobotomizadas previamente por la mercadotecnia) preconizan a los 4 vientos, como objetivo ideal en la vida, eso de cumplir a pies juntillas el lema de “los odiosos ocho”... ¡Bien, genial, me gusta que velen por mi salud!... aunque en mi humilde opinión creo que ni los fetos humanos, rodeados de líquido amniótico por los 4 costados, alcanzan a beber tanto por barba y día.

En serio, amigos, lo de los 8 vasos suena como muy a forzado, ¿no? Veamos, ¿qué pasa cuando alguien mastica una manzana, una fresa o una pera? Pues que se libera toooda el agüita retenida en esas enormes gotas intracelulares llamadas vacuolas vegetales siendo entonces que el interfecto debe tragar primero dichos líquidos –glup, glop!- antes de terminar el cizallamiento de la pulpa y/o las fibras –scrunch, creck!- que aún restan en la boca... fibras que servirán de forraje para las bacterias ancestrales, esas mismas que actualmente se mueren de inanición y cuya carestía desencadena el 6º mal que asola nuestra era: la disbiosis bacteriana, o flora perversa... ¡tachán!

¿Y qué cosa sucede al masticar un gajo de tomate, o de mandarina o, mejor aún, un espárrago blanco? Pues que se liberan ingentes cantidades de líquido en la cavidad oral que primeramente debemos tragar para proseguir masticando. Fíjese usted, en el caso del espárrago que es un 96% de agua: las fibras que quedan en la boca tras haber masticado la pieza, son precisamente eso, fibras solubles-insolubles que favorecerán el correcto tránsito intestinal y prevendrán tanto el estreñimiento como las patologías cardiovasculares al retener en su matriz muy variopintos azúcares alimentarios (que lentamente se irán liberando a su paso a través del intestino, sin apenas alterar la glucemia) así como el oportuno atrapamiento definitivo de ácidos biliares y colesterol, endógenos, que final y convenientemente serán desalojados con las heces.

Los alimentos empacados y plastificados, contrariamente, están resecos y por tales circunstancias nos deshidratan por dentro: panes, cereales, tortas, galletas, snacks. Por la contra, toda aquella persona que ingiera suficiente fruta y verdura a lo largo del día aportará mucha hidratación a su cuerpo, líquido que, de buenas a primeras, ni se ve ni se contabiliza, ¡¡¡pero que cuenta, y mucho!!! Además, el agua contenida en las frutas y verduras es un agua filtrada y vitaminizada, la cual carece de xenobióticos o sustancias perniciosas y sí aporta, muy al contrario, múltiples polifenoles antioxidantes.

Lo cierto es que el pescado, o la carne natural o los huevos, son alimentos que también aportan mucho líquido al organismo, colaborando activamente en la hidratación del cuerpo. Lo que sí reseca, y mucho, es incidir en comer plastificados recalentados en el micro –Pin!-, o tomar porquerías deshidratadas. ¿Qué ocurre cuando comemos una galleta paleolítica, una torta de arroz inflado, una barrita de cereales o –Santo Cielo- un bocata de calamares? Que, lejos de liberarse agua, se precisa de mucha saliva para poder lubricar el pastoso bolo formado y conseguir bajarlo por el gaznate, así como de múltiples jugos digestivos que a posteriori deben secretarse para que pueda ser humedecido y digerido, es decir, que nos reseca por dentro ya en los primeros estadios digestivos, deshidratándonos, a la vez que no aporta ni un carajo de fibra pero sí muchas calorías.

Todo lo antedicho no quita -tampoco seamos extremistas- que haya que largarse algún que otro vasito de agüita mineral en el transcurso del día -lo que nuestro cuerpo vaya demandando, ¡faltaría más!-, preferiblemente entre comidas para no diluir en exceso los jugos digestivos, pero ¡¡¡nada que ver con lo que nos han vociferado!!! También cae de cajón que los deportistas (es imperioso beber agua durante el entreno), chavales, embarazadas, enfermos, ancianos precisan de una mayor hidratación que el adulto estándar... Pero lo cierto es que cualquier persona que esté correctamente hidratada (por un consumo adecuado de frutas y verduras) tenderá siempre a beber sin ansiedad, desde luego no con las “ansias locas” producidas por los ataques de “sed nerviosa” que sufren los edematosos crónicos.