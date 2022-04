Editan ‘Tempo Novo’, novela de Neira Vilas sobre a emigración

Este xoves tivo lugar a presentación do libro Tempo novo, de Xosé Neira Vilas, publicado pola Editorial Galaxia co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Ao acto asistiu o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, onde destacou“a importancia que ten para a lingua galega ter publicadas as obras dos seus clásicos, máis aínda cando se trata de libros como Tempo Novo, no que Neira Vilas nos ofrece unha perspectiva verdadeiramente interesante na historia da emigración galega como é o acontecemento do triunfo da Revolución en Cuba”. No acto, que tivo lugar no Pazo de San Roque, tamén interviron Fernando Redondo Neira, presidente da Fundación Neira Vilas, e Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia.

En Tempo Novo, o autor de Gres ambienta os seus relatos no período de cambio que se opera en Cuba tras a Revolución de 1953, onde descobre a forte pegada da emigración galega. Así é que ficciona os personaxes que lle son próximos, achegándonos o desarraigamento e as esperanzas nos cambios sociais que se estaban a operar, á vez que nos amosa diferentes escenas e costumes dos galegos emigrados, entre os que destaca a imaxe da muller galega, comprometida e implicada no convulso proceso histórico da illa cubana.

Neira Vilas (Vila de Cruces, 1928-2015) é un dos autores máis sobranceiros das nosas letras. O tamén colaborador del EL CORREO, foi membro numerario da Real Academia Galega e doutor Honoris Causa polas Universidades da Coruña e da Habana, foi autor dunha extensa obra literaria, da que cómpre salientar Memorias dun neno labrego (1961), unha das novelas galegas máis reeditadas e traducidas, que celebrou o pasado 2021 o seu 60 aniversario.

Homenaxe a Plácido Castro. O secretario xeral de Política Lingüística tamén se desprazou este xoves a Vilagarcía de Arousa para participar no acto en homenaxe ao escritor e profesor Plácido Castro, no que foi colocada unha placa na memoria do autor.