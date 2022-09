Editorial Galaxia publica dous libros de Neira Vilas

Lectura Fácil. Xa están a piques de chegar ao público as destacadas “Memorias dun neno labrego” e “Espantallo amigo”, de Xosé Neira Vilas; as novas obras que engrosan a colección Lectura Fácil de Editorial Galaxia. Logo de publicar libros como 20.000 leguas baixo dos mares, de Jules Verne, ou Florencio Manuel Delgado Gurriarán. Un legado infindo, de Lucía Gómez Álvarez, Galaxia aposta de novo, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, por presentar libros en lectura fácil, no seu compromiso por achegar unha cultura integradora, accesible para a toda a sociedade. ECG