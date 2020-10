Educación digital: ¿enemiga o aliada?

Siguiendo con la hipótesis sobre la deriva que está tomando la educación actual, Jesús Rodríguez piensa que “é difícil poder realizar unha valoración unidireccional sobre a deriva que está tomando a educación no momento actual. Por unha parte cómpre recoñecer todos os avances que se fixeron na educación en Galicia nos últimos anos, así como destacar un número moi importante de iniciativas e experiencias valiosísimas que se teñen desenvolto nos últimos anos como pode verse nalgunhas revistas de educación presentes en Galicia”.

Recuerda, por otro lado, la situación vivida durante el confinamiento, “que puxo de relevo por unha parte o esforzo titánico de moito profesorado, familias e alumnado por adaptarse á situación”. No obstante, hay que poner “de relevo a mantenza en moitos casos de valores e actitudes propias dun sistema educativo baseado nos principios neoliberais e que se sentían extremadamente preocupados polo feito de non perder partes dun programa, por ser avaliados a través de exames tradicionais, e pola obsesión por desenvolver as propostas didácticas presentes nos libros de texto”.

Por otro lado, uno de los temas candentes en los últimos años es el de la escuela digital, sobre la que se publicó recientemente en la Editorial Graó el libro titulado Escuel@ Digit@l. Los materiales didácticos en la RED, coordinado por el Prof. Manuel Area de la Universidad de La Laguna y de la Rodríguez es coautor. “É froito dun proxecto de investigación nacional que tiña como propósito explorar e analizar os materiais didácticos dixitais ofrecidos en liña para a educación primaria. A investigación empírica desenvolveuse durante 3 anos (2016-2019)”, dice.

Y es que una buena parte “das prácticas das escolas continúan xirando ao redor do libro de texto”. Por eso lo que está claro es que “non temos os curriculums pensados cara o dixital. Isto axuda a entender en parte que os libros de texto non sufran grandes variacións conceptuais... Además, “hai perxuizos cara o impreso e tamén cara o dixital...

La inversión debería ser proporcional.... “O que se invirte en dotación de ferramentas, traballos, etc., é normalmente moi superior ao que se invirte en formación e en vías de formación”. Y en una sociedad digital “(aparentemente asociada a velocidad.....), “temos que reivindicar a educación lenta, porque a aprendizaxe necesita pouso”.

Espíritu crítico. Por ello, uno podría plantearse si la educación digital es enemiga o aliada, a lo que este experto responde que “deberá ser sempre unha aliada”, pero debe estar “ao servizo dun proxecto educativo presidido polos principios dunha Escola Democrática e Innovadora. O que están mostrando os últimos traballos e opinións académicas e dende a práctica educativa é a necesidade de favorecer a formación en competencias dixitais co propósito de formar alumnado, profesorado e familias que sexan capaces de seleccionar axeitadamente a información, producir información de xeito crítico, traballar de xeito colaborativo e que sexa útil para resolver problemas en diferentes contextos e situación. É moi importante que os novos materiais didácticos sexan capaces de incorporar as potencialidades da interactividade, recursos multimedia e gamificación co fin de romper a idea de recursos pechados e que dificilmente poden atender á diversidade de situacións e contextos de aprendizaxe”.