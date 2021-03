Eiré presenta o seu libro en Barcelona

centro galego. O Centro Galego de Barcelona envolverase no día de hoxe de maxia e misterio coa presentación do libro A maxia da auga, do escritor, xornalista e colaborador de EL CORREO Afonso Eiré.

O acto terá lugar ás 18.00 horas, de xeito virtual, e poderá seguirse a través do enlace http://bit.ly/centrogalegobarcelona MaxiadaAuga. Tamén poderá verse posteriormente a gravación na canle do Centro Galego en YouTube, en https://www.youtube.com/user/CentroGalegoBcn.

A través de unha serie narracións, nas que non falta o humor, Eiré actualiza os principais mitos galegos para retratar á sociedade de hoxe a partir das crenzas do pasado. redacción