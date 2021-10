El 25% de las personas sufrirá un trastorno mental durante su vida

Granada. Profesionales de los hospitales Vithas en Andalucía han alertado de que una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida, tal y como recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, han insistido en que “los cambios vitales a nivel psicológico, emocional, personal, familiar y social que han experimentado los pacientes postcovid, así como las personas diagnosticadas con otras enfermedades, evidencian la importancia de la intervención psicosocial en el abordaje de las mismas”.

Según cifras de la OMS citadas por la empresa en una nota, “un 12,5 por ciento de los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, cifra mayor a la del cáncer y a los problemas cardiovasculares”, tal y como ha referido Susana Núñez, psicóloga del Hospital Vithas Xanit Internacional, quien ha añadido que “muchos de los problemas de salud mental comienzan a desarrollarse entre los 15 y los 18 años y en la mayoría de los casos no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado”. P or otro lado, “un importante porcentaje de personas que acuden al especialista muestran síntomas en los que la influencia de su salud emocional sobre el cuadro de salud física que presentan es determinante. Entre ellos se encuentran rasgos de personalidad, estado anímico y emocional, gestión del estrés”, o “entorno vital”, ha explicado José Antonio Galiani, psicólogo del Hospital Vithas Sevilla.

Además, la pandemia ha marcado el bienestar emocional de los más jóvenes. “Patologías como la ansiedad, depresión, falta de autoestima, carencia de habilidades sociales, problemas relacionados con el sueño o con conductas alimentarias y el bajo rendimiento académico se han incrementado después del confinamiento”, ha explicado María José Aróstegui, psicóloga de Vithas Granada, quien ha agregado que “las necesarias medidas de prevención han supuesto un aislamiento que ha perjudicado en algunos casos al correcto desarrollo de los jóvenes a nivel físico, emocional, académico, social y personal”. Por su parte, la doctora Marina Romero, coordinadora de la unidad de salud mental infantil y neurodesarrollo de Vithas Málaga, ha explicado que “el desarrollo emocional de los más pequeños pasa por una estabilidad en su entorno. Un ambiente de confianza dota a los niños de una seguridad necesaria para su adaptación al medio”.

Según estos profesionales , este clima debe comenzar en casa y se tiene que extender en el colegio con los profesores y amigos. “Los más pequeños suelen observar a sus padres, por eso es muy importante que los mayores sepan gestionar bien sus emociones, estar disponibles a nivel afectivo y evitar la sobreprotección, porque puede generar síntomas de ansiedad a la larga”, ha dicho Para finalizar, los profesionales de Vithas en Andalucía insisten en que la “evolución mental y emocional de las personas durante esta excepcional situación que estamos viviendo, dependerá de la calidad de la gestión psicológica que realice el paciente”. E. PRESS